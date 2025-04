Doppelter Fehlstart für Google: Pixel 9a leidet unter großem Problem

Kurz nach dem Release vom Pixel 9a schrillen bei Google alle Alarmglocken. Nutzer beschweren sich über ein massives Problem, das das Smartphone bereits bei der ersten Inbetriebnahme unbrauchbar macht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Google Pixel 9a: Nutzer melden massives Problem

Das Pixel 9a ist am 14. April 2025 in den Verkauf gegangen und knapp über zwei Wochen später häufen sich Meldungen über ein gravierendes Startproblem. Kunden berichten, dass sie beim erstmaligen Einrichten des Geräts in einer Bug-Schleife steckenbleiben.

Anzeige

Das Problem tritt augenscheinlich nach dem Auswählen der Sprache auf. Nutzer im Google-Forum und Amazon-Rezensenten beschreiben, dass das Pixel 9a danach neustartet, sich selbst auf die Werkseinstellungen zurücksetzt und dann in den Fastboot-Modus wechselt, aus dem es nicht mehr zurückzuholen ist.

Dieser Modus ist eigentlich nicht für Normal-User bestimmt und sollte dementsprechend nicht einfach so geöffnet werden. Wie weit verbreitet der folgenschwere Bug ist, lässt sich aktuell nicht genau sagen. Ebenfalls ist nicht klar, wie lange das Beheben des Problems dauern wird.

Anzeige

Offensichtlich gibt es noch einen weiteren Grund, das Pixel 9a nicht zu kaufen:

Pixel 9a: Google-Smartphone hat Startschwierigkeiten

Es ist mittlerweile davon auszugehen, dass Google daran arbeitet, das Fastboot-Problem zu lösen – wer dennoch aktuell davon betroffen ist, sollte die Option wahrnehmen, das Gerät umzutauschen oder zurückzugeben. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass ein Ersatzgerät das gleiche Problem aufweist.

Anzeige

Für Google setzen sich damit die Probleme mit dem Pixel 9a fort – das Unternehmen hatte den Release ursprünglich kurzfristig von März auf April verschieben müssen. Ausschlaggebend waren Überhitzungsprobleme, die vor allem die Kamera in Mitleidenschaft zogen.

Diese wurden nun behoben, doch die Fastboot-Schleife dürfte stattdessen für jede Menge Kopfzerbrechen sorgen. Das Pixel 9a legt damit einen ärgerlichen Fehlstart hin.