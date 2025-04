Samsung greift an: Falt-Handy Galaxy Z Fold 7 soll Rekord brechen

Samsung will mit dem Galaxy Z Fold 7 den nächsten großen Wurf landen: Das kommende Foldable soll so dünn sein wie kein anderes Modell zuvor. Damit würde die Konkurrenz von Oppo deutlich in die Schranken verwiesen.

Samsung Galaxy Z Fold 7 so dünn wie nie

Neuen Gerüchten zufolge soll das Galaxy Z Fold 7 im geschlossenen Zustand nur 8,2 mm messen – das wäre dann ein echter Rekord. Zum Vergleich: Das aktuelle Galaxy Z Fold 6 misst noch 12,2 mm, das Vorgängermodell sogar 13,4 mm.

Noch deutlicher zeigt sich der Fortschritt, wenn man weiter zurückblickt: Das allererste Galaxy Fold brachte es auf stolze 17,1 mm. Von Modell zu Modell hat Samsung die Bauweise immer weiter verfeinert. Der Sprung vom Z Fold 6 zum Z Fold 7 wäre aber der mit Abstand größte. Der bisherige Spitzenreiter in diesem Bereich, das schlanke Oppo Find N5, kommt auf 8,9 mm.

Fest steht aber auch, dass sich die Gerüchte teilweise widersprechen: Frühere Leaks hatten für das neue Foldable eine Dicke von 9,5 mm ins Spiel gebracht, was etwas realistischer klingt (Quelle: SamMobile).

Wie Samsung die enorme Schlankheitskur tatsächlich umsetzen will, ist noch unklar. Spannend bleibt die Frage, ob wichtige Komponenten wie Akku, Scharniersystem oder Kameratechnik darunter leiden – oder ob es Samsung tatsächlich gelingt, die Qualität auf hohem Niveau zu halten.

Ein schlankeres Foldable liegt besser in der Hand, trägt weniger auf und könnte den Alltag insgesamt komfortabler machen. Das wäre sicher ein starkes Argument, um die Galaxy-Z-Serie noch attraktiver im Markt zu positionieren – vor allem angesichts der stattlichen Preise, die Samsung für die Fold-Modelle verlangt.

Samsung Galaxy Z Fold 7: 160.000 Exemplare geplant

Berichten aus Südkorea zufolge will Samsung im zweiten Quartal dieses Jahres 160.000 Einheiten des Galaxy Z Fold 7 produzieren. Das faltbare Smartphone soll dann wohl im Juli vorgestellt werden, zusammen mit dem Galaxy Z Flip 7. Erst später soll das Galaxy Z Flip 7 FE erscheinen.

