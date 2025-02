Günstiges Falt-Handy von Samsung soll Premium-Ausstattung erhalten

Ein neues Leak enthüllt viele technische Details des ersten „Fan Edition“-Foldables von Samsung. Das Galaxy Z Flip FE wird demnach die meiste Premium-Technik des großen Bruders Galaxy Z Flip 6 übernehmen. Samsung könnte damit einen Preiskampf in der Branche auslösen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy Z Flip 6 als Grundlage für Z Flip FE

Samsung soll beim Galaxy Z Flip FE auf bewährte Komponenten setzen. Das faltbare Display stammt direkt vom Galaxy Z Flip 6, wird aber auf eine Helligkeit von maximal 1.900 Nits statt 2.600 Nits begrenzt. Das Display dürfte aber trotzdem hell genug sein, um in jeder Situation leicht abgelesen zu werden. Auch das Ultra Thin Glass, der Aluminium-Rahmen und das robuste Gorilla Glass Victus wandern in die günstigere Version. Sogar die 50-MP-Hauptkamera und 10-MP-Selfie-Kamera werden übernommen.

Anzeige

Statt eines neuen Snapdragon-Chips werkelt im Galaxy Z Flip FE vermutlich Samsungs hauseigener Exynos 2500. Dieser limitiert möglicherweise einige KI-Funktionen. Beim Laden müsst ihr euch mit 25 Watt begnügen – mehr schafft das Galaxy Z Flip 6 aber auch nicht. Eine IP-Zertifizierung für einen gewissen Schutz gegen Wasser soll vorhanden sein. Welche genau, wird bei SamMobile aber nicht enthüllt.

Wenn das die einzigen Einschränkungen des Galaxy Z Flip FE gegenüber dem Galaxy Z Flip 6 sind, könnte Samsung mit einem geringen Preis tatsächlich mehr Interesse an Falt-Smartphones schaffen. Nicht vergessen darf man dabei aber den Preisverfall des Galaxy Z Flip 6. Das Handy bekommt ihr mittlerweile schon viel günstiger (bei Amazon anschauen). Am Ende könnte es also auf einen internen Zweikampf herauslaufen.

Anzeige

Vier neue Falt-Smartphones im Herbst

Der Launch des Galaxy Z Flip FE ist für August 2025 gemeinsam mit dem Galaxy Z Flip 7 und dem Galaxy Z Fold 7 geplant. Zwar ist der finale Preis noch nicht bekannt, er dürfte aber deutlich unter den üblichen Foldable-Preisen liegen. Samsung könnte mit einem doppelt faltbaren Smartphone zudem noch ein Highlight vorstellen, um gegen das Huawei Mate XT anzutreten.

Im Video könnt euch das einzigartige Huawei-Smartphone anschauen:

Doppelt faltbar: Das Huawei Mate XT Ultimate Design.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.