Samsung spendiert dem Galaxy S24 Ultra ein Premium-Feature des S25 Ultra

Die Filmeigenschaften des aktuellen Samsung-Flaggschiffs werden noch leistungsfähiger: Mit dem vierten One-UI-7-Beta-Update erhält das Galaxy S24 Ultra eine echte Profi-Videofunktion. Die neue Log-Aufnahme ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, Videos mit maximaler Dynamik zu filmen und nachträglich perfekt zu bearbeiten. Diese Möglichkeit gab es bisher nur beim Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra erhält Log-Funktion

Die neue Log-Funktion stellt einen bedeutenden Sprung in der mobilen Videografie dar. Anders als bei herkömmlichen Videoaufnahmen zeichnet der Log-Modus Bildinformationen mit deutlich größerem Dynamikumfang auf. Das ermöglicht es euch, eine viel umfangreichere Nachbearbeitung, besonders bei Kontrasten und Farben, durchzuführen. Apple hat ProRes-Log-Aufnahmen mit seinen iPhones salonfähig gemacht. Samsung stieg mit dem Galaxy S25 Ultra ein. Jetzt kommt das Feature auf das Galaxy S24 Ultra (Quelle: SamMobile).

In der 4. Beta-Version von Android 15 und One UI 7 für die Galaxy-S24-Smartphones wurde entdeckt, dass die Kamera zumindest beim Ultra-Modell um die Log-Funktion erweitert wurde. Samsung macht die Nutzung der Funktion dabei bemerkenswert einfach. Nach der Aktivierung in den erweiterten Videoeinstellungen erscheint ein Log-Button direkt im Kamera-Interface. Ihr könnt dann zwischen normalem und dem Log-Format schnell wechseln.

Wenn ihr keine aufwendige Nachbearbeitung am PC oder Mac wünscht, dann könnt ihr die Farbkorrektur direkt in der Galerie-App des Galaxy S24 Ultra vornehmen. So könnte die Log-Funktion auch für viele Nutzer interessant sein, die einfach etwas herumprobieren wollen.

Das Vorgehen untermauert mein Fazit beim Test des Galaxy S25 Ultra, dass das Galaxy S24 Ultra viele der neuen Funktionen auch erhalten wird und die neue Generation damit nicht für jeden geeignet ist:

Finale Version von Android 15 lässt auf sich warten

Android 15 und One UI 7 laufen bisher nur auf den Galaxy-S25-Smartphones. Samsung arbeitet aktuell daran, die neue Version auf die Galaxy-S24-Modelle zu bringen. Das kann aber noch einige Zeit dauern, da weitere Beta-Versionen geplant sind. Es wird spannend sein zu sehen, ob weitere neue Features auf die älteren Modelle gebracht werden.

Im Video zeigen wir euch die aktuellen Galaxy-S25-Modelle:

