Samsung spendiert günstigen Handys Luxus-Funktion vom Galaxy S25

Samsung hat One UI 7 auf Basis von Android 15 mit den Galaxy-S25-Smartphones eingeführt. Ältere Modelle müssen wohl noch einige Wochen auf das Software-Update warten. Welche Features Samsung auf diese Modelle bringt, ist bisher nicht im Detail bekannt. Klar ist aber, dass zumindest eine praktische Funktion auf einem sehr günstigen Modell läuft.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung bringt Now Bar auf mehr Smartphones

Eine der coolsten neuen Funktionen von One UI 7 ist die Now Bar. Damit könnt ihr viele Funktionen auf dem Sperrbildschirm direkt erreichen und zwischen ihnen wechseln. Vermutet wurde bisher, dass dieses Feature eher den teureren Modellen vorbehalten bleibt – was aber nicht stimmt. Geleakte Informationen zum günstigen Samsung Galaxy A06 5G belegen, dass die Now Bar dort auch zum Einsatz kommt (Quelle: SamMobile).

Anzeige

Das Galaxy A06 ist der Nachfolger des in Deutschland sehr beliebten Galaxy A05, das oft bei Aldi und Lidl verkauft wird. Es wird technisch an einigen Stellen aufgerüstet und wird als Smartphone für Einsteiger, die nicht viel Geld ausgeben wollen, noch attraktiver. Zudem wird direkt Android 15 und One UI 7 vorinstalliert sein – mit der Now Bar. Diese gibt es bisher nur auf den Galaxy-S25-Smartphones.

Die Now Bar von Samsung ist dabei richtig praktisch, denn ihr erhaltet direkt vom Sperrbildschirm Zugriff auf laufende Apps, könnt diese steuern und Informationen abrufen. Im nachfolgenden Video wird der Funktionsumfang gezeigt:

Samsung demonstriert die Now Bar von One UI 7

Now Bar auch für andere Samsung-Smartphones?

Wenn ein Smartphone wie das Galaxy A06 die Now Bar bekommt, dann stehen die Chancen sehr gut, dass auch viele andere Samsung-Smartphones diese Funktion per Update auf One UI 7 und Android 15 erhalten werden. Die technischen Voraussetzungen dürften dabei nicht sehr groß sein, der Mehrwert aber sehr hoch, weil die Bedienung des Smartphones stark erleichtert wird.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.