Galaxy S25 lädt nicht richtig? Samsung hat einen Tipp für euch

Besitzer eines Samsung Galaxy S25 Ultra oder S25 Plus klagen über Ladeprobleme. Betroffen sind vor allem Nutzer, die eine bestimmte Kombination aus USB-C-Kabel und Netzteil verwenden. Samsung hat das Problem bereits bestätigt und eine Lösung angekündigt.

Samsung: Galaxy-S25-Modelle mit Lade-Problem

Einige Samsung-Kunden berichten derzeit in Foren und sozialen Netzwerken über Schwierigkeiten beim Laden ihres Galaxy S25 Ultra und S25 Plus. Demnach laden die Smartphones derzeit nur sehr langsam – oder brechen den Ladevorgang immer wieder ab. Teilweise zeigt das S25 Ultra oder S25 Plus auch fälschlicherweise an, dass es gerade schnell geladen wird.

Selbst mit dem offiziellen 45-Watt-Netzteil von Samsung und einem 5A-USB-C-Kabel gibt es den Berichten zufolge Probleme. Um das Handy überhaupt aufladen zu können, lohnt es sich für betroffene Nutzer, das Schnellladen in den Einstellungen zu deaktivieren – allerdings geht das dann auf Kosten der Ladegeschwindigkeit.

Samsung hat bereits eingeräumt, dass es sich um ein relativ weit verbreitetes Problem handelt (Quelle: Android Police). Eine mögliche Lösung laut Hersteller: Statt eines 5A-Kabels sollte besser das mitgelieferte 3A-USB-C-Kabel verwendet werden. Außerdem soll ein zukünftiges Software-Update die Ladeprobleme beheben, heißt es. Ob das vor wenigen Tagen bereits veröffentlichte erste Update der S25-Serie die Probleme vollständig behebt, bleibt abzuwarten.

Reguläres Galaxy S25 ohne Probleme

Interessant ist, dass das Ladeproblem beim Standardmodell des Samsung-Flaggschiffs nicht auftritt. Das liegt vermutlich daran, dass es auch im Schnelllademodus nur mit maximal 25 Watt versorgt wird. Auch das kabellose Laden ist nicht betroffen. Wer dennoch auf Nummer sicher gehen will, sollte vorerst auf ein 25W- oder 35W-Netzteil zurückgreifen oder das Schnellladen vorübergehend deaktivieren.

