Samsung Galaxy S25 Edge: Teurer Kompromiss?

Samsung hat im Rahmen der Präsentation der Galaxy-S25-Smartphones mit dem Edge auch ein viertes Modell gezeigt, es aber noch nicht auf den Markt gebracht. Jetzt wurden Details zur möglichen Verfügbarkeit und zum Preis bekannt. Günstig wird das dünne Smartphone nicht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy S25 Edge wird relativ teuer

Mit dem Galaxy S25 Edge wird Samsung vermutlich schon in den kommenden Wochen ein viertes Modell der S25-Serie auf den Markt bringen. Spekuliert wurde bisher ein Release im Mai, laut AllAboutSamsung könnte es aber schon im April so weit sein. Die gleiche Quelle will auch erfahren haben, dass sich das Edge-Modell preislich am Plus-Modell orientiert.

Anzeige

Samsung verkauft das Galaxy S25 Plus mit 256 GB internem Speicher zum Preis von ab 1.149 Euro (bei Samsung anschauen). In dem Bereich könnte sich das Galaxy S25 Edge also auch bewegen. Ergibt auch irgendwie Sinn, denn das Edge soll das gleiche Display erhalten wie das Plus, nur deutlich dünner sein. Gut möglich, dass es dann vielleicht 1.099 Euro werden. 999 Euro wären natürlich der Knaller. Bestätigt ist das alles natürlich noch nicht.

Die Ausstattung wird dabei ein bunter Mix aus allen drei S25-Modellen sein. Es gibt das Display vom S25 Plus, die Kamera vom S25 Ultra und sonst viel vom Basis-Modell S25. Ihr müsst aber beim Akku mit 3.900 mAh und einer Dual-Kamera auch ordentliche Kompromisse eingehen. Dafür bekommt ihr ein großes, leichtes und dünnes Smartphone.

Anzeige

Samsung kommt Apple zuvor

Ganz aus dem Nichts hat sich Samsung nicht für die Entwicklung des Galaxy S25 Edge entschlossen. Apple soll in diesem Jahr auch ein sehr dünnes und leichtes iPhone auf den Markt bringen. Damit greift Samsung vor und bietet sein Modell viel früher an. Ein späterer Vergleich wird zeigen müssen, welcher Hersteller den besseren Kompromiss gemacht hat.

Im Video zeigen wir euch die drei Galaxy-S25-Smartphones:

Samsung Galaxy S25 (Plus, Ultra): Alle Features, die du kennen musst Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.