iPhone 17 Air: Diese Bilder überzeugen selbst hartnäckige Apple-Skeptiker

Im Herbst geht Apple mit dem iPhone 17 auf Kundenfang. Besonders ein neues Modell soll dabei die Herzen der Käuferinnen und Käufer im Sturm erobern. Skeptiker haben allerdings Zweifel, ob das ultradünne iPhone 17 Air tatsächlich derartige Begeisterungsstürme auslöst. Hoffnung machen dagegen Bilder, die zeigen, wie sexy so ein extrem dünnes Apple-Handy aussehen könnte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So dünn wirkt das iPhone 17 Air

So viel scheint sicher: Statt des bisherigen Plus-Modells will Apple im Herbst ein alternatives Handy-Modell innerhalb der iPhone-17-Familie etablieren. Das in der Gerüchteküche als iPhone 17 Air bekannte Smartphone soll besonders dünn ausfallen. Gestritten wird noch, wie schmal das Gerät tatsächlich sein wird. Die Gerüchte kreisen derzeit um 6 Millimeter, obwohl der ebenfalls zuverlässige Apple-Insider Ming-Chi Kuo in seinem letzten Bericht erwähnte, dass er erwartet, das iPhone 17 Air werde an der schmalsten Stelle nur etwa 5,5 Millimeter dünn sein.

Anzeige

Zahlen, die zunächst einmal nur abstrakt wirken. So wirklich vorstellen kann man sich das nicht. Die Kollegen von MacRumors veranschaulichen diese Werte nun jedoch in neuen Bildern. Diese demonstrieren, wie dünn ein iPhone 17 Air mit 5,5 Millimetern Dicke tatsächlich wirken könnte (Quelle: MacRumors).

Deutlich dünner und ziemlich sexy. (© MacRumors)

Anzeige

Mit Abstand wäre ein solches Handy das bisher dünnste iPhone aller Zeiten. Derzeit wird dieser Rekord noch vom iPhone 6 mit 6,9 Millimetern gehalten. Zum Vergleich: Mit 5,5 Millimetern wäre es etwa 30 Prozent dünner als das aktuelle iPhone 16, das 7,8 Millimeter dick ist, und sogar 33 Prozent dünner als ein iPhone 16 Pro, welches auf 8,25 Millimeter kommt. In der direkten visuellen Gegenüberstellung wird der Unterschied, der auf dem Papier nur wenige Millimeter beträgt, sehr deutlich.

So viel fehlt nicht mehr zum iPad Pro. (© MacRumors)

Mit 5,5 Millimetern fehlt dann auch nicht mehr viel zum dünnsten Apple-Produkt aller Zeiten. Gemeint ist das aktuelle iPad Pro (13 Zoll) mit M4-Chip aus dem letzten Jahr. Dessen Rekord von 5,1 Millimetern gerät zwar nicht in Gefahr, doch auf den Bildern schwindet der derzeitige Vorsprung deutlich.

Anzeige

Verdammt sexy, doch darauf muss Apple achten

Selbst hartnäckige Apple-Skeptiker müssen zugeben: So ein Apple-Handy schaut schon verdammt sexy aus und hätte vielleicht tatsächlich das Zeug, neue Kundenkreise zu erobern. Apple sollte jedoch dafür sorgen, dass ein solches iPhone 17 Air auch robust genug ist. Denn all die Schönheit zeigt sich natürlich nur, wenn man bewusst auf eine Hülle verzichtet.

Ein zweites „Bendgate“ möchte wohl niemand bei Apple erleben. Zur Erinnerung: Vor über zehn Jahren machten unschöne Bilder von leicht zu verbiegenden iPhone-6-Modellen die Runde. Das noch immer dünnste iPhone aller Zeiten war leider nicht sonderlich stabil gebaut.

Dünner war bisher noch kein iPhone:

iPhone 6 vs. Galaxy S6

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.