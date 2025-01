iPhone SE 4: Neue Bilder enthüllen, worauf Apples günstiges Handy verzichten muss

Bereits in wenigen Monaten wird Apple das neue iPhone SE der vierten Generation vorstellen. Jetzt gibt es erstmals Bilder – nicht vom echten Apple-Handy, sondern von einem sogenannten „Dummy“. Diese Attrappen der Hüllenhersteller liegen meist richtig und zeigen nun, worauf Käufer des iPhone SE 4 am Ende doch noch verzichten müssen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Dummy-Modelle des iPhone SE 4 aufgetaucht

Darauf kann man sich verlassen: Immer einige Wochen beziehungsweise Monate bevor Apple ein neues Smartphone zeigt, machen Bilder von Dummy-Modellen die Runde. So auch im Fall des neuen iPhone SE 4. Der bekannte Insider Sonny Dickson teilt jetzt die ersten Aufnahmen solcher Attrappen (Quelle: X, ehemals Twitter).

Anzeige

Was ist ein Dummy? Diese nicht funktionierenden Modelle neuer Handys werden von Gehäuseherstellern auf der Grundlage von Informationen erstellt, die aus den Partnerwerken von Apple durchsickern. Die Zubehörhersteller sichern sich so einen wichtigen Vorsprung bei der Produktion kompatibler Taschen und Hüllen. In den meisten Fällen sind die Modelle deshalb auch akkurat und verraten tatsächlich Form und Funktion der neuen iPhones.

Anzeige

Ergo: Die Chance, dass das, was wir hier vom iPhone SE 4 sehen, sich als korrekt herausstellt, ist enorm groß. Demzufolge können sich die Käuferinnen und Käufer auf ein rundum erneuertes iPhone SE im Stil des iPhone 14 freuen. Das Gehäuse basiert auf einem entsprechenden Aluminiumrahmen, einer Glasrückseite und einer einzelnen rückseitigen Kamera mit einem Objektiv.

Apple lässt Aktionstaste und Kamerasteuerung weg

Doch was fehlt? Die Aktionstaste und die seitliche Kamerasteuerung, die bei allen Modellen des aktuellen iPhone 16 Standard sind. So wie es aussieht, muss das iPhone SE 4 darauf verzichten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Apple diese Features doch noch integriert.

Anzeige

Das kommende iPhone SE, bislang meist als iPhone SE 4 bezeichnet, könnte laut einem kürzlichen Gerücht den Namen iPhone 16E erhalten. Neben den sichtbaren Details des Dummy-Modells soll das Gerät mit einem A18-Chip ausgestattet sein, der Apple Intelligence unterstützt.

Darüber hinaus sind ein von Apple entwickeltes 5G-Modem und 8 GB RAM zu erwarten. Obwohl das Smartphone nur mit einer einzigen rückwärtigen Kamera ausgestattet ist, handelt es sich dabei um die leistungsstarke 48-Megapixel-Weitwinkelkamera, die so auch im aktuellen iPhone 16 zum Einsatz kommt.

Die Vorstellung des neuen iPhone SE wird derzeit für das Frühjahr erwartet, wahrscheinlich im April. Zwar bleibt es aller Voraussicht nach das günstigste Modell im Apple-Portfolio, doch könnte der Preis etwas steigen.

Anzeige

Das bisherige iPhone SE musste Apple Ende letzten Jahres aus dem Verkauf nehmen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.