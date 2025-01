Was ist PayPal Honey & warum sollte man es löschen?

Manchmal findet man im Browser einige Erweiterungen, die man nicht selbst installiert hat. So taucht bei einigen Nutzern das Add-on „PayPal Honey“ auf. Was ist das?

„PayPal Honey“ gibt es auch als App für Android-Smartphones und iPhones. Die Anwendung stammt direkt vom Bezahldienst PayPal (mehr dazu bei PayPal lesen). Dabei handelt es sich zwar nicht um klassische Malware, dennoch gibt es mehrere Gründe, warum man PayPal Honey löschen sollte.

Was ist PayPal Honey?

„PayPal Honey“ ist eine Erweiterung, die zum Sparen einladen soll. Befindet man sich in Online-Shops, sollen direkt dazu passende Coupons und Angebote angezeigt werden. Der YouTuber MegaLag hat aber aufgedeckt, dass PayPal Honey nicht nur Vorteile mit sich bringt:

Ein Vorwurf ist, dass der Dienst Links in Online-Shops gegen eigene „Affiliate“-Links austauscht. Das heißt, kauft man mithilfe der Erweiterung des Add-ons etwas online ein, bekommt der Anbieter eine Provision, in dem Fall PayPal. Zunächst ist das nicht verwerflich, da Affiliate-Marketing eine gängige Praxis im Online-Geschäft ist und Empfehlungen durchaus auch belohnt werden dürfen (mehr dazu). PayPal Honey soll aber Affiliate-Links und Cookies von Influencern und anderen Partnern durch eigene Links ausgetauscht haben. Es wurde also von Empfehlungen Dritter profitiert.

„Das könnte der größte Influencer -Scam aller Zeiten sein“. MegaLag über PayPal Honey

Zudem zeigt der YouTuber, dass PayPal Honey oft falsche oder gar keine Coupon-Codes angezeigt hat, die dem Nutzer einen niedrigeren Rabatt versprochen haben, als er durch andere Quellen erhalten hätte. Problematisch ist auch, dass die Anwendung oft heimlich installiert wird. Mittlerweile gab es bereits verschiedene Sammelklagen gegen PayPal (Quelle: The Verge).

PayPal Honey entfernen: So geht es bei iPhone & Android

iPhone- und iPad-Nutzer, die die PayPal-App installiert haben, haben oft auch unbemerkt PayPal Honey als Add-on im Safari-Browser erhalten. Als iPhone-Nutzer überprüft ihr so, ob Honey installiert ist:

Steuert die Einstellungen am iPhone an. Ruft den Bereich „Apps“ auf. Öffnet den Abschnitt „Safari“. Hier könnt ihr die „Erweiterungen“ anschauen. Überprüft, ob der Eintrag „PayPal Honey“ aufgeführt ist. Falls ja, könnt ihr den Dienst an dieser Stelle deaktivieren.

Standardmäßig ist PayPal Honey in Safari nicht aktiviert. Ganz löschen könnt ihr den Dienst am iPhone nicht, da er eng mit der PayPal-App verknüpft ist. Wollt ihr Honey loswerden, müsst ihr also auch PayPal deinstallieren.

Android-Nutzer können die „Honey“-App direkt über das App-Management deinstallieren. Am PC-Browser sollte man die Übersicht der Erweiterungen ansteuern, um zu überprüfen, ob PayPal Honey dort aufgeführt ist. Dort lässt sich das Add-on ebenfalls schnell löschen.

