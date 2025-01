Android-Mitbegründer rechnet mit Microsoft ab: „Sorry Bill, das war dein Fehler“

Der Mitbegründer von Android hat deutliche Worte zu Bill Gates gefunden. Sein Android-Team habe damals um jeden Preis verhindern wollen, dass Microsoft auch auf dem Handy dominiert – das ist ihm gelungen.

„Sorry Bill“: Android-Mitbegründer ist schadenfroh

Wenn Bill Gates nach seinem größten beruflichen Fehler gefragt wird, muss der Microsoft-Gründer nicht lange überlegen. Das Scheitern von Microsoft auf dem Smartphone-Markt sei der „größte Fehler aller Zeiten“ gewesen. Microsoft habe es schlichtweg verpasst, mit einem eigenen Betriebssystem eine vergleichbare Rolle wie Android einzunehmen – was sein Unternehmen laut Gates rund 400 Milliarden US-Dollar gekostet habe.

Nun hat sich auch Rich Miner zu Wort gemeldet – und Salz in die Wunde gestreut. Laut dem Android-Mitbegründer sei Android ursprünglich entwickelt worden, um Microsofts dominante Rolle auf dem PC-Markt im mobilen Bereich zu verhindern. Er wollte nicht, dass Microsoft „die Kontrolle über das Handy übernimmt, wie sie es mit dem PC getan haben“. Er macht Gates direkt dafür verantwortlich: „Sorry, Bill, du bist für den Verlust von 400 Milliarden Dollar mehr verantwortlich, als du denkst“ (Quelle: Rich Miner bei Twitter/X).

Während Apple 2007 mit dem iPhone den Smartphone-Boom auslöste und Google 2008 mit Android nachzog, dauerte es noch bis 2010, bevor Microsoft mit Windows Phone 7 ein eigenes System vorstellte. Zu diesem Zeitpunkt hatten Android und iOS zusammen bereits fast den gesamten Markt übernommen.

Gates: Neben Apple nicht viel Platz

Auf dem Smartphone-Markt sei nur „Platz für genau ein Nicht-Apple-Betriebssystem“, so Gates. Es habe damals nicht gereicht, 90 Prozent der App-Vielfalt von Android anzubieten. Der „Weg zum Scheitern“ sei schon früh absehbar gewesen. Hätte man damals anders gehandelt, so Gates, wäre Microsoft heute nicht nur „eine Firma“, sondern „die Firma“ schlechthin (Quelle: Inc).

