Xbox hat „keine Wahl“: Setzt Microsoft jetzt voll auf PS5 und Switch 2?

Xbox-Exclusives könnten endgültig Geschichte sein. Gleich zwei Insider berichten jetzt davon, dass dieses Jahr noch mehr Spiele auf die PS5 und sogar auf die Switch 2 gebracht werden sollen.

Diese Xbox-Spiele sollen auf PS5 und Switch 2 erscheinen

Die neue Xbox-Strategie ist glasklar: Immer mehr hauseigene Spiele sollen auf die Konsolen von Sony und Nintendo gebracht werden. Insider Nate The Hate will jetzt von noch mehr Spielen wissen, die den Sprung auf neue Plattformen wagen.

In seinem Podcast enthüllt er, dass der Microsoft Flight Simulator 2024 und Halo: The Master Chief Collection in diesem Jahr auf der PS5 und der noch unangekündigten Nintendo Switch 2 erscheinen sollen. Auch Xbox-Spieler gehen aber nicht ganz leer aus. So soll Final Fantasy 7 Remake dieses Jahr und Final Fantasy 7 Rebirth 2026 auf der Microsoft-Konsole erscheinen (Quelle: Nate The Hate)

Der für gewöhnlich gut informierte Insider Jez Corden schreibt für Windows Central, dass er die Informationen von Nate The Hate bestätigen kann. Er selbst habe auch gehört, dass zusätzlich noch Senua’s Saga: Hellblade 2, Age of Mythology: Retold und womöglich auch Gears of War 1 Ultimate Edition auf der PlayStation 5 erscheinen sollen. Es sei allerdings noch nicht klar, ob sie auch auf der nächsten Nintendo-Konsole erscheinen werden (Quelle: Windows Central).

Xbox-Spiele für PS5 und Switch sind erst der Anfang

Aktuell handelt es sich bei den Konsolen-Ports nur um Gerüchte, die noch nicht von offiziell bestätigt wurden. Es würde allerdings gut in die Strategie von Microsoft passen, wonach der Begriff Xbox jetzt nicht mehr nur auf die eigene Konsole zutrifft.

Analyst Dr. Serkan Toto von Kantan Games erklärt gegenüber GamesIndustry.biz, dass Microsoft diesen Schritt allerdings nicht aus reiner Herzensgüte unternimmt:

Der 69 Milliarden teure Deal für die Übernahme von Activision Blizzard, steigende Kosten auf breiter Front, die Macht von Spielen, die für immer gespielt werden, der gewaltige Vorsprung von Sony und andere Faktoren werden Microsoft wahrscheinlich keine Wahl lassen, als alle großen Spiele schnell auf die PS5 zu bringen, darunter Blockbuster wie Gears of War: E-Day oder Perfekt Dark. Dr. Serkan Toto

Die neue Multiplattform-Strategie ergibt Sinn und hat Microsoft auch schon einige Erfolge beschert. Fraglich bleibt allerdings, was das für die Zukunft der Xbox-Konsole bedeutet.

