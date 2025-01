Amazon storniert plötzlich Vorbestellungen für heiß erwarteten Switch-Hit

Schon seit mehr als sieben Jahren warten Nintendo-Fans sehnsüchtig auf den Release von Metroid Prime 4. Jetzt, wo der Release endlich näher rückt, storniert Amazon plötzlich die Vorbestellungen und gibt dafür auch einen Grund an.

Metroid Prime 4: Keine Vorbestellungen über Amazon mehr?

Metroid Prime 4 wurde ursprünglich am 13. Juni 2017 angekündigt. In dieser grauen Vorzeit haben einige Fans das Spiel auch auf Amazon vorbestellt. Inzwischen hat Nintendo dem First-Person-Shooter noch das Anhängsel Beyond verpasst und ihn für dieses Jahr angekündigt.

Englischsprachige Nintendo-Fans berichten jetzt allerdings, dass Amazon ihre Vorbestellungen plötzlich gelöscht hat. In einer beigefügten Mail nennt der Onlineversandhändler den Grund: „Mangelnde Verfügbarkeit“ (Quelle: resetera-Forum).

Auf Reddit bestätigen zahlreiche Metroid-Fans, dass ihre Vorbestellungen ebenfalls gestrichen wurden. Besonders ärgerlich ist dabei, dass damit auch der Vorbesteller-Rabatt flöten geht, den Amazon damals noch angeboten hatte.

In Deutschland ist Metroid Prime 4 weiterhin für 69,99 Euro verfügbar (auf Amazon ansehen). Allerdings wird nur ein Platzhalter-Relase-Termin angegeben und es gibt auch keine Screenshots oder Videos aus dem Gameplay-Reveal. Offenbar hat sich auch hierzulande schon lange keiner mehr um die Vorbestellungen gekümmert.

Amazon-Vorbestellungen storniert: Fans rätseln über den wahren Grund

„Mangelnde Verfügbarkeit“ ist ein ziemlich generischer Grund für die Stornierung. Die Reddit-Nutzer vermuten deshalb, ob nicht noch mehr dahinterstecken könnte. In den Kommentaren gibt es auch Stimmen, die glauben, dass Metroid Prime 4: Beyond auf die Switch 2 gewechselt ist.

Schon beim Gameplay-Reveal haben Spieler geglaubt, dass die Nintendo hier erstmals Gameplay von der Switch 2 zeigen müsste. Tech-Experten haben dies inzwischen allerdings widerlegt. Metroid Prime 4 wird von Nintendo auch weiterhin für die normale Switch gelistet (bei Nintendo ansehen).

