Nintendo Switch 2: Überraschendes Joy-Con-Feature wäre echte Sensation

Das Aussehen der Switch 2 ist so gut wie bestätigt, aber was kann die Konsole eigentlich? Neue Leaks sprechen jetzt dafür, dass in den Joy-Cons ein ganz besonderes Feature steckt, das kaum jemand auf einer Nintendo-Konsole erwarten würde.

Update vom 9. Januar: In den Joy-Cons der Switch 2 könnte tatsächlich mehr stecken als bisher gedacht. Eddie Tsai, CEO vom Zubehörhersteller Genki, erklärt jetzt gegenüber The Verge, dass in den Controllern tatsächlich ein Sensor eingebaut ist, dank dem sie wie eine Maus verwendet werden könnten. Was genau sich Nintendo von dieser unerwarteten Funktion erhofft, ist nicht klar. Zubehörhersteller Genki hat vor kurzer Zeit eine Nachbildung der Switch 2 vorgestellt, die auf der echten Konsole basieren soll. Das gibt dem Leak zur Maus-Funktion eine gewisse Glaubwürdigkeit. Bis zur offiziellen Enthüllung sollten Fans trotzdem skeptisch bleiben.

Originalmeldung vom 6. Januar:

Neues Leak zu den Joy-Cons der Switch 2 aufgetaucht

Auch ohne offizielle Ankündigung wissen Nintendo-Fans inzwischen ziemlich genau, wie die Switch 2 aussehen wird. Die Funktionen der Konsole bleiben dagegen noch geheim. Ein neues Leak zeigt jetzt einen Joy-Con in seiner vollen Pracht und deutet damit auf ein überraschendes Feature hin: Ist der Joy-Con der Switch 2 auch eine Maus?

Die geleakten Bilder eines linken Joy-Con stammen von einer chinesischen Social-Media-Seite und sind dann auch schnell auf Reddit aufgetaucht. Sie zeigen ein klares Bild des neuen Controllers, der optisch stark dem Vorgänger ähnelt. Auffällig sind allerdings die SL- und SR-Buttons, die bei der neuen Konsole wesentlich größer ausfallen.

Der Joy-Con bietet allerdings noch eine Neuerung: Da ist ein Sensor in der Mitte und offenbar eine Art Gummi-Pads oben und unten. Fans vermuten, dass der Sensor dem einer PC-Maus entspricht. Könnt ihr den Controller also auch mit der schmalen Seite nach unten als Maus verwenden?

Immer noch keine Ankündigung der Switch 2

Falls der Joy-Con der Switch 2 gleichzeitig eine Maus ist, könnte das vor allem für Fans von Strategie- und Aufbauspielen interessant sein. Es bleibt aber abzuwarten, ob die Seite eines Joy-Cons nicht vielleicht zu schmal ist, um bequem als Maus verwendet zu werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt können Fans nur spekulieren. Bis Nintendo die Konsole offiziell vorstellt, sollten alle Leaks mit Vorsicht genossen werden. Spätestens am 31. März 2025 will Nintendo den Switch-Nachfolger vorstellen.

Die neuen Bilder zu den Joy-Cons passen allerdings zu bisherigen Leaks, wonach die Switch 2 wie eine größere Version der Switch aussieht. Die Joy-Cons würden dann magnetisch an der Konsole befestigt werden. Der rechte Controller besitzt außerdem einen mysteriösen C-Button, dessen Funktion aktuell noch komplett unbekannt ist.

Auch im Inneren der Switch 2 steckt womöglich ein neues Feature:

