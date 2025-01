Switch 2: Leak zeigt neues Logo – und enttäuscht Fans

Die Geheimnisse um den Nachfolger der Nintendo Switch werden immer spannender, da eine offizielle Vorstellung allmählich näher rückt. Ein neues Leak soll nun den tatsächlichen Namen der Switch 2 sowie das zugehörige Logo enthüllt haben.

Nintendo Switch 2: Ein Blick auf das geleakte Logo

Die Gerüchte um die kommende Nintendo-Konsole reißen nicht ab. In den letzten Monaten gab es immer wieder Leaks zum Design und den technischen Details. Das neueste Gerücht dreht sich um das Logo der Switch 2, das auf den ersten Blick schlicht wirkt – eine Eigenschaft, die sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringt. Einerseits könnte der Name „Nintendo Switch 2“ in Kombination mit dem minimalistischen Logo als einfallslos empfunden werden, andererseits würde er einen klaren Wiedererkennungswert bieten.

Necro Felipe, Chefredakteur von Universo Nintendo, behauptet, das neue Logo der Nintendo Switch 2 gesehen und nachgebaut zu haben. Es zeigt eine stark an das Original angelehnte Version des Switch-Logos, ergänzt durch eine auffällige „2“ neben dem ikonischen Joy-Con-Symbol.

Der Name „Nintendo Switch 2“ kursiert seit Jahren in der Gaming-Community. Offiziell hat Nintendo sich bisher nicht dazu geäußert. Ein so unkomplizierter Name wäre zwar untypisch für das Unternehmen, könnte aber als klares Statement verstanden werden: Der Nachfolger knüpft direkt an die Erfolgsgeschichte der Switch an.

Einige Fans zeigt sich von diesem möglichen Schritt wenig begeistert. Die Kommentare unter dem Beitrag auf X (ehemals Twitter) lassen erkennen, dass viele enttäuscht wären, sollte sich dieses Gerücht bewahrheiten:

Nintendo Switch 2: Was erwartet uns?

Bisherige Leaks deuten darauf hin, dass sich das Design der Switch 2 nur geringfügig vom aktuellen Modell unterscheidet – ein nachvollziehbarer Schritt, da das Konzept der Switch äußerst erfolgreich ist. Die eigentlichen Neuerungen dürften sich im Inneren der Konsole verbergen. Doch auch hier gibt es bislang nur Spekulationen.

Ob „Nintendo Switch 2“ tatsächlich der finale Name ist oder nicht, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher: Die Vorfreude auf den Nachfolger der Switch ist groß. Laut aktuellen Gerüchten könnte Nintendo die neue Konsole bereits im März oder April offiziell ankündigen. Bis dahin gilt wie immer: Alle Leaks und Gerüchte sollten mit Vorsicht betrachtet werden.

