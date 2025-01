Switch 2 geleakt: So reagiert Nintendo

Offiziell hält Nintendo die Switch 2 noch geheim. Es sprudeln allerdings immer mehr Leaks nach draußen, die sogar die komplette Konsole zeigen. Nintendo hat dazu auch etwas zu sagen.

Update vom 10. Januar: Zubehörhersteller Genki zeigt während der CES 2025 eine Nachbildung der Switch 2. Gegenüber der japanischen Nachrichtenseite Sankei erklärt Nintendo jetzt, dass die Bilder und Videos „nicht offiziell“ seien (Quelle: Sankei). Das beantwortet immer noch nicht, ob sie echt sind oder nicht, aber es ist schon ungewöhnlich, dass Nintendo überhaupt auf einen Leak reagiert. Genki selbst hat inzwischen zugegeben, dass die Nachbildung selbst nur auf Leaks basiert und nicht auf einer echten Switch 2, die sie mit eigenen Augen gesehen haben (Quelle: Eurogamer). Seitdem sind andere Leaks aufgetaucht, die ein ganz ähnliches Design der nächsten Nintendo-Konsole vorhersagen.

Originalmeldung vom 8. Januar:

Neuer Leak zeigt die komplette Switch 2

Die Leaks zur Nintendo Switch 2 werden immer deutlicher. Die Zeiten der verschwommenen Bilder von Einzelteilen sind lange vorbei. Der Zubehörhersteller Genki zeigt jetzt die komplette Konsole während der CES 2025 klar und deutlich.

Eine Switch 2 von Nintendo ist das allerdings immer noch nicht. Es handelt sich um eine Nachbildung, die allerdings der echten Konsole entsprechen soll. Das Design stimmt mit bisherigen Leaks überein, was für seine Echtheit spricht.

Das Display der Hybridkonsole ist deutlich größer (8 Zoll), die Joy-Cons werden magnetisch an der Konsole angebracht und mit einem Knopf an der Rückseite entfernt. Der rechte Joy-Con besitzt einen C-Button, dessen Funktion aber weiterhin unbekannt ist. Ein Video zeigt auch rot leuchtenden Sensoren an der Seite der Controller, die dafür sprechen, dass ihr die Joy-Cons als Maus verwenden könnt.

Wird die Switch 2 sogar schon heimlich verkauft?

Leaks zur neuen Nintendo-Konsole werden immer häufiger und auch immer deutlicher. Der Zubehörhersteller Genki geht davon aus, dass die Switch 2 bereits im April erscheinen wird. Es sollen sogar bereits echte Konsolen im Umlauf sein, die für viel Geld auf dem Schwarzmarkt verkauft werden (Quelle: numerama).

Nintendo scheint sich von dem Fakt, dass inzwischen jeder vom Design der Konsole weiß, aber nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Eine offizielle Ankündigung steht weiterhin in den Sternen. Falls Nintendo die Konsole allerdings wirklich bereits im April veröffentlichen will, kann es jetzt nicht mehr lange dauern.

Obwohl sich Leaks zur Switch 2 häufen, sollten unbestätigte Informationen immer mit Vorsicht genossen werden. In der Vergangenheit waren bereits einige Termine für eine Ankündigung im Umlauf, die sich dann aber als falsch herausgestellt haben.

