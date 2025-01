Nintendo Switch 2: Experte sagt schwierigen Start voraus

Als brandneue Konsole dürfte die Nintendo Switch 2 dieses Jahr jede Menge Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die PS5 und Xbox Series X in den Schatten stellen – doch ein Branchenexperte rechnet mit einem großen Problem und sieht Sony deshalb dennoch weiter vorne.

Nintendo Switch 2: Probleme zum Release?

Die Nintendo Switch 2 ist bereits vor ihrer offiziellen Vorstellung in aller Munde – diverse Leaks haben in den letzten Wochen immer mehr Details zu der kommenden Konsole verraten und die Erwartungen sind groß.

Trotz des Hypes für Nintendos neue Hardware sieht Industrie-Insider Mat Piscatella allerdings Probleme auf die Switch 2 zukommen. Der Analyst rechnet damit, dass die große Nachfrage zum Release in der Folge zu Lieferengpässen führen wird – eine Situation, die vielen Gamer vom Release der PS5 und Xbox Series X noch schmerzhaft in Erinnerung sein dürfte.

Piscatella geht davon aus, dass die Nintendo Switch 2 in den USA 2025 rund 4,3 Millionen Exemplare verkaufen wird – falls die Konsole noch im ersten Halbjahr auf den Markt kommt. Damit würde sie allerdings hinter ihrem Vorgänger zurückbleiben, denn die Switch hatte 2017 4,88 Millionen Exemplare verkauft. (Quelle: Bluesky / Statista)

PS5 schlägt Switch 2: Experte sieht Sony vorn

Für Piscatella stünde in diesem Fall fest, dass die PS5 zumindest in den USA 2025 die verkaufsstärkste Konsole bliebe. Er gibt jedoch gleichzeitig zu, dass viele verschiedene Faktoren in den Erfolg der Konsole hineinspielen werden, die er aktuell noch nicht absehen kann.

Einerseits seien natürlich die Spiele ausschlaggebend dafür, dass auch Casual Gamer schnell bei der Switch 2 zuschlagen werden. Ebenso dürfte der Preis ein wichtiges Argument für oder gegen einen Kauf sein. Dieser könne neben Nintendos ursprünglicher Bewertung übrigens auch noch durch externe Faktoren wie Handelstarife beeinträchtigt werden.

Auch wenn es sich aktuell nur um Spekulationen handelt: Nintendo dürfte mit der Switch 2 wohl eher anpeilen, den Vorgänger bei den Verkaufszahlen zu übertreffen – zumal die Popularität des Unternehmens dank der Switch in den letzten Jahren zugenommen hat.

Damit die Switch 2 auch grafisch zumindest einigermaßen mit der PS5 mithalten kann, sollte Nintendo auf ein nützliches Feature zurückgreifen:

