Switch-Spieler im Visier: Fiese Masche versaut euch den Spiele-Kauf

Nintendo-Fans sind entsetzt über eine perfide Masche, die offenbar häufiger vorkommt, als man denken würde. Ein Reddit-Nutzer berichtet von einem Vorfall mit einem Switch-Spiel, der die Community aufrüttelt. Was steckt hinter diesem bizarren Phänomen?

Augengraus statt Switch-Spiel?

Weihnachten ist vorbei, und viele Gamer haben sich über neue Spiele unter dem Baum gefreut – doch nicht alle erlebten eine angenehme Überraschung. In den USA machte ein Vorfall auf Reddit die Runde: Ein vermeintlich eingeschweißtes Switch-Spiel wurde ohne die eigentliche Cartridge erworben. Stattdessen fand der Käufer ein Wackelauge in der Hülle von Mario Party Jamboree. Der enttäuschte Nutzer scherzte: „Dieses Jahr hat uns wohl der Grinch erwischt.“

Was zunächst wie ein seltener Einzelfall klingt, scheint ein wiederkehrendes Problem zu sein. Mehrere Betroffene geben an, ihre Spiele bei Walmart gekauft zu haben. In den Kommentaren auf Reddit wird rege spekuliert, wie es zu solchen Vorfällen kommen könnte.

Einige vermuten, dass Lagerarbeiter die Cartridges gegen Wackelaugen austauschen, um die Spiele separat zu verkaufen. Bewiesen ist diese Theorie jedoch nicht.

Nintendo Switch: Was, wenn das Spiel fehlt?

Betroffene schildern unterschiedliche Erfahrungen bei dem Versuch, Ersatz zu erhalten. Ein Nutzer berichtet, dass er Tears of the Kingdom kaufte und ebenfalls ein Wackelauge vorfand. Während Walmart die Verantwortung auf Nintendo schob und eine Rückerstattung verweigerte, sprang Nintendo selbst ein und bot ihm eine digitale Version des Spiels an.

Ein anderer Kunde hatte bei seinem Walmart-Kauf ähnlich schlechte Erfahrungen: Mit einem Mitarbeiter an seiner Seite musste er mehrere Hüllen öffnen, bis endlich eine mit dem Spiel gefunden wurde.

Bislang haben weder Nintendo noch Walmart offiziell zu diesem Phänomen Stellung genommen. Nun ist zu hoffen, dass sich dieser fragwürdige Trend nicht nach Europa ausweitet.

