Nintendo Switch: Kennt ihr diese niedliche Funktion?

Die Nintendo Switch bietet viele Funktionen, die nicht nur nützlich oder praktisch sind, sondern auch einfach Spaß machen. Eine davon ist eine spezielle Tonfunktion, die beim Entsperren der Konsole erklingt. Im Video oben erfahrt ihr mehr darüber.

Nintendo Switch: Nutzer von verschiedenen Tönen überrascht

Die Switch verfügt über nützliche und unterhaltsame Features. Ein interessantes Beispiel ist die versteckte Ton-Funktion, bei der das Entsperren der Konsole mit verschiedenen Tasten unterschiedliche Töne erzeugt.

Dies wurde beispielsweise von einem Reddit-Nutzer in der Community geteilt, und es stellte sich heraus, dass viele davon positiv überrascht waren. Besonders deshalb, weil die meisten normalerweise immer denselben Knopf zum Entsperren verwenden (Quelle: Reddit).

„Ich habe das Ding seit der Markteinführung und habe das nicht bemerkt“, schrieb Reddit-Nutzer CaykeSublime.

„Waaaaaaas!? Jetzt komme ich mir blöd vor, weil ich zum Entsperren immer nur die A-Taste benutzt habe“, so Reddit-Nutzer ReadditMan.

„Ich wusste von den L/ZL- und R/ZR-Tasten, aber ich wusste nicht, dass man das auch mit den Analogsticks machen kann“, fügte Reddit-Nutzer Arlock41 hinzu.

Liebevolle Details wie diese sorgten bereits beim Nintendo GameCube für Spaß bei den Fans und diese spielerischen Design-Entscheidungen sind es, die diese Konsolen so beliebt machen. Vollständig wird das Ganze allerdings erst durch hoch bewertete Spiele wie beispielsweise die Reihe The Legend of Zelda, was die Konsolen im Vergleich zu ihren Konkurrenten zu einer überzeugenden Option macht.

Nintendo enttäuscht bei der Switch selten, aber es kommt vor

Switch-Fans sind selten von der Konsole enttäuscht, Ausnahmen gibt es aber. So zum Beispiel bei der „OLED Model Mario Red Edition“, die im Sommer 2023 angekündigt wurde. Trotz niedlicher Details sind Fans mit der Aufmachung sehr unzufrieden. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Artikel.

