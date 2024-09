Start der Nintendo Switch 2 rückt großen Schritt näher – Insider verrät wichtiges Detail

Die Gerüchteküche rund um die Switch 2 brodelt weiter – kein Wunder, schließlich hält sich Nintendo noch immer bedeckt. Laut aktuellen Informationen soll die Produktion der kommenden Konsole allerdings bereits laufen, außerdem soll der Name enthüllt worden sein.

Switch 2: Produktion läuft wohl auf Hochtouren

Alle Hinweise zur Switch 2 deuten auf eine bevorstehende Ankündigung von Nintendo hin, doch offiziell bestätigt ist bisher wenig. Gerüchten zufolge soll die Produktion in China allerdings bereits angelaufen sein. Diese Informationen stammen von einem Famiboard-User namens fwd-bwd, der sich auf einen Beitrag in einem chinesischen Forum beruft. Demnach werden aktuell 1.000 Einheiten pro Tag und Arbeiter gefertigt (Quelle: Reddit).



Laut der Taiwan Economic Daily und Informationen aus den letzten Wochen soll es sich um eine etwas größere Konsole mit schmalerem Displayrand und schwarz-weißen Joy-Con-Controllern handeln. Auf dem Gehäuse soll ein „2“-Logo zu sehen sein, was darauf hindeuten könnte, dass Nintendo tatsächlich den Namen „Switch 2“ gewählt hat. Das Design erinnert stark an die erste Switch, jedoch mit modernen Elementen. Nintendo scheint hier den Spagat zwischen Tradition und Innovation schaffen zu wollen (Quelle: Taiwan Economic Daily).

Kommt die Enthüllung schon in Kürze?

Zusätzlich zur angeblichen Produktion kursieren Gerüchte, dass Nintendo die Switch 2 schon in den nächsten Tagen offiziell vorstellen könnte. Interessanterweise würde dieser Zeitpunkt fast mit Sonys PS5-Pro-Ankündigung zusammenfallen.



So spannend das alles klingt, sollten diese Informationen mit Vorsicht genossen werden. Die Quelle der Gerüchte ist nicht gerade für Insider-Wissen bekannt und Nintendo hat sich bisher nicht geäußert. Dennoch zeigen die Spekulationen, wie groß das Interesse an Nintendos nächstem großen Wurf ist. Ob sich die Hoffnungen erfüllen, wird sich bald zeigen.

