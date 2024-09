Bizarres Nintendo-Geheimnis: Ist Mario nur ein Klon?

Nintendo ist in der Gaming-Welt vor allem ein familienfreundliches Image bekannt. Immerhin richten sich Spiele wie Super Mario vor allem an Kinder. Dabei verbirgt sich in einem N64-Klassiker ein bizarres Geheimnis. Wir verraten euch, was es mit dem Tod von Super Mario auf sich hat.

Super Mario 64 hat ein schreckliches Geheimnis

Super Mario 64 ist ein echter Videospielklassiker! So gut wie jeder Gamer dürfte das N64-Spiel aus dem Jahr 1996 kennen. Vielleicht war es sogar ein integraler Bestandteil der eigenen Kindheit.

Anzeige

In dem legendären Jump & Run sammelt Mario aber nicht nur fleißig Sterne, sondern ab und zu auch kleine, grüne Pilze, die sogenannten 1-Up Mushrooms. Mit jedem dieser kleinen Pilze erhält Mario ein Extra-Leben.



Ein harmloses Item, oder nicht? Ein Manga aus dem Jahr 1996 offenbart jedoch eine schreckliche Wahrheit. Die Pilze entspringen nämlich den Körpern von zuvor verstorbenen Marios:

Ein Leben für ein Leben sozusagen. Das bedeutet aber auch, dass der Spieler gar nicht immer denselben Mario steuert, sondern nach jedem Tod einen Klon übernimmt.



Tatsächlich ist diese bizarre Theorie gar nicht neu, sondern wurde auch schon von anderen Künstlern aufgegriffen, wie zum Beispiel in diesem kleinen Comic:

Webseite: www.extrafabulouscomics.com

Anzeige

Super Mario 64: Die Wahrheit über die Wahrheit

Natürlich müsst ihr diese „Beweise“ und Theorien mit einem Augenzwinkern betrachten. Schließlich würde Nintendo nie zulassen, dass solche düsteren Erklärungen wirklich der Wahrheit entsprechen.



Darauf verweist auch der Twitter-Account, der das Manga-Panel gepostet hat:

„Bitte beachten Sie, dass diese Mangas mit Witzen und exzentrischen Theorien gespickt sind. Das sollte also eher als interessantes Gedankenexperiment verstanden werden und nicht als etwas, das von Nintendo tatsächlich unterstützt wird!“ ( Supper Mario Broth