Bitter für Nintendo: Das letzte Zelda auf der Switch ist komplett im Internet

Der Release von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom auf der Switch ist nur noch Tage entfernt. Trotzdem ist bereits jetzt eine Version an den Sicherheitsvorkehrungen von Nintendo vorbeigeschlüpft und online gelandet.

Warnung an Switch-Spieler: Zelda-Leak verrät alles

Zelda-Fans, die viel Zeit online verbringen, sollten jetzt gut aufpassen. Kurz vor dem offiziellen Release ist Echoes of Wisdom komplett geleakt. Eine ROM des vollständigen Switch-Hits soll bereits auf Emulatoren spielbar sein. Die Konsequenz: Es können überall Spoiler im Internet auftauchen.



Der Nintendo-YouTuber Nintendo Prime schreibt in einem Tweet, dass er die Echtheit des Zelda-Leaks bestätigen kann. Er selbst teilt allerdings weder Bilder noch Videos aus dem Spiel, da er rechtliche Konsequenzen fürchtet (Quelle: X/ Twitter).

Echoes of Wisdom: Nicht der erste Zelda-Leak für Nintendo

Nintendo hat häufiger Probleme mit geleakten Spielen. Auch The Legend of Zelda; Tears of the Kingdom ist schon vor dem Release auf Emulatoren gelandet. Nintendo schlug gnadenlos zurück und startete rechtliche Schritte gegen das Team eines Emulators. Auch diesmal wird der Switch-Hersteller zweifellos über Vergeltungsmaßnahmen nachdenken.



Bei The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um das letzte Zelda auf der Nintendo Switch. Das Spiel verdient sich seinen Namen, da diesmal tatsächlich Prinzessin Zelda selbst für die Rettung von Hyrule verantwortlich ist.

Anstelle von Schwert und Schild setzt die Prinzessin dabei hauptsächlich auf die Kraft eines magischen Zepters, mit dem sie Gegenstände und Gegner kopieren und später neu beschwören kann. Zur Story des Spiels ist bisher nicht viel bekannt, außer dass Link von einem dunklen Abgrund verschluckt wird und Zelda ihn retten will. Wenn ihr bis zum Release am 26. September nicht mehr wissen wollt, solltet ihr euch vor Spoilern in Acht nehmen.