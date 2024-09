Super Mario Sunshine: Blaue Münzen finden

Geld regiert die Welt oder zumindest den Sonnenschein in Isla Delfino. Daher zeigen wir euch hier, wo ihr die Blauen Münzen findet. Und da das Spiel 1:1 dasselbe ist wie das Original, können sowohl Switch- als auch Gamecube-Spieler die Lösung verwenden.

In Super Mario Sunshine gibt es insgesamt 240 blaue Münzen zu sammeln. In jeder der acht Regionen findet ihr daher 30 Münzen. Für einige davon, braucht ihr bestimmte Voraussetzungen wie Yoshi als Reittier oder eine Turbodüse. Weil die Münzen nicht immer gleichzeitig verfügbar sind, zeigen wir euch zusätzlich, in welchem Kapitel ihr jene Münzen finden könnt.

Für jeweils zehn Münzen könnt ihr im Bootshaus in der Piazza Delfino die blauen Münzen gegen eine Sonneninsignie tauschen.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir euch immer einen Video-Guide des Users „360Chrism“ und eine schriftliche Anleitung. Mit den beiden Sachen solltet ihr alle 240 blauen Münzen in Windeseile einsammeln können.

Blaue Münzen in Piazza Delfino

Die Region Piazza Delfino besucht ihr, nachdem ihr die Einleitung durchgespielt habt. Zu Beginn könnt ihr lediglich die ersten zwei Münzen einsammeln. Nach jedem Kapitel kommt ihr wieder hier her zurück, daher keine Sorge, ihr verpasst in dieser Welt keine blaue Münze.

Münze Fundort Münze 1 Wascht das rote X an der Statue weg und lauft zum Anlegesteg. (Turbo/Fliegen notwendig) Münze 2 Wascht das rote X am Anlegesteg weg und kehrt zur Statue zurück. (Turbo/Fliegen notwendig) Münze 3 Über der Statue fliegt ein blauer Vogel die Dächer entlang. Spritzt ihn mit Wasser voll oder fangt ihn mit Yoshis Zunge, sodass er sich in eine Münze verwandelt. Münze 4 Zerstört beim Insignienturm neben dem Wasserfall die Kiste und wascht das rote M weg. Münze 5 Rechts neben dem Insignienturm steht eine gelbe Dame und wünscht sich drei Stück Ananas. Ihr findet diese an der Strandpromenade. Legt sie in den Korb und ihr erhaltet im Gegenzug eine blaue Münze. Münze 6 Hüpft mit einem Doppelsprung auf die Insignienplatte vor der gelben Dame und folgt dem unterirdischen Tunnel in Richtung Wasserfall. Münze 7 Links vom Insignienturm findet ihr eine rosarote Bewohnerin, welche drei Durians haben möchte. Da ihr die Stachelfrüchte nicht aufheben könnt, müsst ihr sie mit der B-Taste bis zum Turm und dort ins Tor hineinschießen. Münze 8 Im Innenhof (gegenüber vom Wasserfall) befindet sich eine pinke Bewohnerin, die sich drei Bananen wünscht. Geht hier vor wie bei Münze 5. Münze 9 Direkt gegenüber vom Wasserfall befinden sich zwei kleine Türme in großer Höhe. Auf dem rechten Turm befindet sich auf der rechten Seite ein rotes M. Münze 10 Im selben Turm befindet sich oben im Turmdach eine weitere blaue Münze, welche durch eine gelbe Barriere geschützt ist. Benutzt Yoshis Saft, um die Barriere zu durchbrechen. Münze 11 Beim linken Turm, welcher vergitterte Fenster hat, muss die Kiste auf der linken Seite zerstört werden, um das rote M freizulegen. Münze 12 Vor den beiden Türmen fliegt ein blauer Vogel herum. Spritzt ihn mit Wasser voll, bis er sich in eine Münze verwandelt. Münze 13 Um in das vergitterte Gebäude am Strand zu gelangen, müsst ihr zur Rückseite fliegen und durch das Fenster hineinklettern. Münze 14 In der Nähe des Leuchtturms am Strand läuft ein brennender Einwohner herum. Löscht ihn, um die Münze zu ergattern. Münze 15 Springt durch die Insignienplatte vor dem geschlossenen Tor neben dem Leuchtturm und folgt dem Weg nach unten. Sobald ihr die nächste Platte seht, biegt ihr links ab, beim Turm nach oben und folgt dem Tunnel in Richtung Wasser. Münze 16 In der Turmverzierung beim geschlossenen Tor befindet sich auf der Rückseite eine blaue Münze, die mit Yoshi freigeschaltet werden kann. Münze 17 Sprintet zum Leuchtturm im Wasser. Dort befindet sich eine Tür, die ihr mit eurer Kraft aufbrechen könnt. (Turbo notwendig) Münze 18 Auf einer Insel befindet sich eine orange Bewohnerin, die sich drei Kokosnüsse wünscht. Schießt mit eurem Wasserstrahl drei Früchte von der Palme neben euch und übergebt sie der Dame. Münze 19 Hüpft per Doppelsprung auf die Insignienplatte der Insel und folgt dem unterirdischen Tunnel. Biegt an der zweiten Kreuzung rechts ab und dann drei weitere Male rechts. Münze 20 Begebt euch zum abgelegenen Turm im Wasser und benutzt den Turbo, um die Tür aufzubrechen. Schmelzt den Eiswürfel mit eurem Wasser, um die Münze freizulegen.

Blaue Münzen in Collina Korona

Dieser Bereich befindet sich ebenfalls in der Piazza Delfino. Allerdings könnt ihr ihn erst gegen Ende des Spiels betreten und euren Finalkampf gegen Bowser antreten. Hier befinden sich die letzten zehn blauen Münzen des Spiels.

