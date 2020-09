Nintendo kündigte im Rahmen der Tokyo Game Show Neues zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung an. Dieses Versprechen wurde eingehalten und ein neuer Trailer veröffentlicht.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Facts

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung - Was geschah vor BOTW?

Während des Livestreams der Tokyo Game Show präsentierten die Produzenten Yosuke Hayashi und Masaki Furusawa gemeinsam mit der Regisseurin Ryouta Matsushita neues Bildmaterial zum kommenden Spiel. Dieses erzählt davon, wie die Große Verheerung über Hyrule hineinbrach und das Land in Dunkelheit hüllte, 100 Jahre vor den Ereignissen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erscheint voraussichtlich am 20. November 2020 für die Nintendo Switch.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Originalbeitrag vom 9. September 2020:

Nintendo Switch: Neues Zelda-Spiel erzählt, was vor Breath of the Wild geschah

Nintendo kündigt ein neues Switch-Spiel an. Durch Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung werden wir erfahren, welche Ereignisse sich vor The Legend of Zelda: Breath of the Wild zugetragen haben.

Hyrule Warriors: Zurück in die Vergangenheit

The Legend of Zelda: Breath of the Wild gehört zu den beliebtesten Zelda-Spielen weltweit. Die Geschichte spielt da eine große Rolle, doch was geschah vor den Ereignissen im Spiel? Das möchte Nintendo euch mit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erzählen, denn das Switch-Spiel enthüllt, was 100 Jahre vor den Ereignissen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild geschah.

Zelda ist ein Klassiker, den man gespielt haben muss.

Bilderstrecke starten (12 Bilder) Zelda und mehr: Die Top 10 wichtigsten Spiele der letzten zehn Jahre

Hierfür taucht ihr in eine neue Geschichte ein, die detailreich die Ereignisse, Zusammenhänge und dramatischen Momente der Großen Verheerung schildert. Darüber hinaus ist beim Lösen von Rätseln strategisches Geschick gefragt, für das ihr mit Waffen und Fähigkeiten belohnt werdet. Neben dem Einkaufen nützlicher Gegenstände ist es außerdem wichtig, gesammelte Materialien zu verarbeiten – ein umfangreiches Abenteuer.

Hyrule Warriors: Vorbesteller-Bonus

100 Jahre vor den Ereignissen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild brach die Große Verheerung über Hyrule hinein und stürzte das Land in tiefe Dunkelheit, doch was genau geschehen ist, haben wir nie erfahren – bis jetzt.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erscheint voraussichtlich am 20. November und wenn ihr euch das Spiel im Nintendo eShop vorbestellt, erhaltet ihr mit der Glückskelle sogar eine Bonus-Waffe für Link.

Habt ihr The Legend of Zelda: Breath of the Wild bereits gespielt? Wenn nicht, habt ihr bis zum Release genug Zeit, es nachzuholen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild [Nintendo Switch]

Wie ist es bei euch? Freut ihr euch schon auf das neue Zelda-Spiel? Klingt es für euch vielversprechend genug, um es euch vorzubestellen? Schreibt uns eure Meinung dazu sehr gerne in die Facebook-Kommentare.