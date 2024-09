Zelda: Skyward Sword HD – Alle Juwelen der Güte finden

Als spitzohriger Held helft ihr den Leuten in eurer Umgebung natürlich gerne aus der Patsche. Als Belohnung dafür bekommt ihr von ihnen Juwelen der Güte, die ihr braucht, um den Dämon Morsego zu helfen. Wir zeigen euch alle Fundorte der Juwelen der Güte in The Legend of Zelda: Skyward Sword.

Belohnungen für die Juwelen der Güte

Es gibt insgesamt 80 Juwelen der Güte, die Morsego braucht, um sich in einen Menschen zu verwandeln. Habt ihr bestimmte Zwischenziele erreicht, werdet ihr von Morsego, aber bereits vom Dämon belohnt. Schaut bei ihm also regelmäßig vorbei, um die folgenden Dinge zu erhalten:

Anzahl Juwelen Belohnung 5 Mittlerer Geldbeutel (Platz für 500 Rubine) 20 Herzteil 30 • Großer Geldbeutel (Platz für 1.000 Rubine)



• Dämonen-Medallie 40 Goldener Rubin (300 Rubine) 50 Riesige Geldbörse (Platz für 5.000 Rubine) 70 2x Goldene Rubin (600 Rubine) 80 Luxus-Geldbörse (Platz für 9.000 Rubine)

Fundorte der 15 Juwelen der Güte in The Legend of Zelda: Skyward Sword

65 Juwelen der Güte erhaltet ihr durch Abschluss der Juwelen-Nebenmissionen. Um auf die vollständigen 80 zu kommen, müsst ihr 15 einzelne Juwelen der Güte im Wolkenhort finden. Bedenkt dabei, dass ihr diese nur bei Nacht entdecken könnt (schlaft dazu in eurem Zimmer in der Ritterschule). Sie sind teilweise sehr gut versteckt und ihr müsst auch in Häusern suchen. Im späteren Verlauf erhaltet ihr eine Aurasuche für die Juwelen der Güte, was die Aufgabe etwas erleichtert. Nachfolgend listen wir alle Fundorte für euch auf:

Geht bei Nacht noch einmal in die Höhle hinter dem Wasserfall, durchquert diese und seht euch dahinter um. Zwischen einigen Herzchen liegt das Juwel (1) .

. Nur ein paar Meter weiter, dort, wo anfangs euer Vogel eingesperrt war, findet ihr den nächsten Juwel (2) .

. Sucht im Wolkenhort nach einem Kürbisfeld (das größere der beiden). Hier findet ihr den Juwel neben einem Baum (3) .

. In der Ritterschule findet ihr gleich mehrere Juwelen: Einmal in Links Zimmer (4) , das ihr ganz normal betreten könnt, und einen in Zeldas Zimmer (5) – das man von außen mit dem Greifhaken über den Schornstein erreicht.

, das ihr ganz normal betreten könnt, und einen in Zeldas Zimmer – das man von außen mit dem Greifhaken über den Schornstein erreicht. Weiteres Juwel in der Ritterschule: Neben der großen Tür im oberen Stockwerk (6) .

. Vor dem Zugang zur Höhle, in die ihr zu Anfang musstet, um euren Vogel zu befreien, könnt ihr mit dem Greifhaken zu einer kleinen Insel gelangen. Auf der oberen Plattform findet ihr das Juwel (7) .

. Des Nachts auf dem Turm des Lichts findet ihr ein weiteres Juwel (8) .

. Betretet Galeas und Huris Haus bei Nacht und sackt hier den nächsten Juwel der Güte ein (9) .

. Sucht die Brücke auf, die die Ritterschule mit dem Basar verbindet. Darunter könnt ihr einen Weg betreten, wo ihr ebenfalls einen Juwel findet (10) .

. Guckt euch in der Übungshalle um, wo ihr einen Juwel auf einem Balken erblickt. Steuert euren treuen Käfer dorthin und holt euch das wertvolle Teilchen runter (11) .

. Im Lager der Kürbisse auf der Kürbisinsel (12) .

. Auf der Kürbisinsel im Gebäude: Geht bei Nacht (im Bett des Besitzers schlafen) ins obere Stockwerk und greift zu (13) .

. Geht in Wolkenhort zum Windrad, das sich in der Nähe des Basars befindet. Hier könnt ihr eine Ranke nach unten klettern und währenddessen die Hand ausstrecken – ein weiteres Juwel (14) .

. Auf Terris Insel werdet ihr ebenfalls fündig. Geht hoch in seinen Laden und legt euch schlafen, um die Insel zu erreichen. Schaut euch nachts beim Propeller um und sammelt das Juwel mit dem Käfer ein (15).