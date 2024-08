Zelda Ocarina of Time: Alle 4 Flaschen finden

In Flaschen kann Link in The Legend of Zelda: Ocarina of Time viele wichtige Gegenstände lagern. Im Spielverlauf könnt ihr allerdings nur vier solche Flaschen finden. An dieser Stelle listen wir euch daher die genauen Fundorte im Rollenspiel-Klassiker auf, damit ihr sie nicht verpasst.

Dafür braucht ihr Flaschen

In Zelda: Ocarina of Time sind Flaschen unheimlich nützliche Utensilien. In ihnen könnt ihr mit Link allerhand Dinge lagern. Etwa eine lebensrettende Fee oder erfrischende Milch von einer Kuh, der Link dann Eponas Lied vorspielt. Aber auch krabbelnde Käfer, die goldene Skulltulas aus ihrem Loch vertreiben, könnt ihr in den Flaschen lagern.

Später im Spiel, wenn Link erwachsen durch die Lande stapft, könnt ihr sogar verschiedene Geister darin aufbewahren, um sie beim Geisterhändler verkaufen. Da ist es natürlich besonders praktisch, gleich mehrere davon dabei zu haben. In unserer Liste seht ihr daher alle Flaschen-Fundorte.

Alle Flaschen-Fundorte

Die vier Flaschen findet ihr an folgenden Stellen:

1) Malon, der Farmer , spendiert euch eine Fasche mit Milch, wenn ihr sein Hühnerspiel auf der Farm knackt (gleich links ins Haus gehen und die Schlafmütze aufwecken). Die Flasche dürft ihr behalten.

, spendiert euch eine Fasche mit Milch, wenn ihr sein Hühnerspiel auf der Farm knackt (gleich links ins Haus gehen und die Schlafmütze aufwecken). Die Flasche dürft ihr behalten. 2) Sammelt als Kind alle Hühner im Dörfchen Kakariko ein und bringt sie in ihr Gehege. Die Flasche bekommt ihr als Belohnung von der Frau, der die Hühner gehören.

ein und bringt sie in ihr Gehege. Die Flasche bekommt ihr als Belohnung von der Frau, der die Hühner gehören. 3) Die dritte Flasche bekommt ihr quasi automatisch auf dem Weg zu Jabu Jabu , dem dritten Dungeon in Links Kindheit. Sie schwimmt im Hylia-See direkt vor der Abkürzung zu Zoras Reich und enthält eine Flaschenpost.

, dem dritten Dungeon in Links Kindheit. Sie schwimmt im Hylia-See direkt vor der Abkürzung zu Zoras Reich und enthält eine Flaschenpost. 4) Die vierte Flasche bekommt ihr vom Geisterhändler im Schloss, nachdem ihr alle zehn Nachtschwärmer-Geister gefunden und bei ihm abgeliefert habt.

