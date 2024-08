Zelda Ocarina of Time: Alle 10 Nachtschwärmer finden

In The Legend of Zelda: Ocarina of Time schickt euch der Geisterhändler in einer Quest auf die Jagd nach den Nachtschwärmern. Wir helfen bei der Suche und zeigen euch alle zehn Fundorte der düsteren Gesellen.

Nachtschwärmer-Quest starten

Wenn ihr als erwachsener Link über die zerstörte Zugbrücke schwimmt und gleich in die erste Tür vor dem Marktplatz eintretet, findet ihr einen Geisterhändler, der von euch zehn sogenannte Nachtschwärmer haben möchte. Ihr werdet dafür mit einer sehr nützlichen Flasche entlohnt, deswegen solltet ihr auf jeden Fall die Zeit investieren, um die Geister zu finden.

Zur Geisterjagd benötigt ihr zwingend Epona sowie Pfeil und Bogen, denn die spukenden Nachtschwärmer halten sich ausschließlich auf der Ebene von Hyrule auf und sind flink. Sobald ihr zu Pferde auf den Bogen schaltet, wird Epona alleine weiter galoppieren, sodass ihr euch voll auf das Zielen konzentrieren könnt. Ist ein Nachtschwärmer besiegt, steigt ab und sperrt ihn in eine Flasche, bis ihr wieder zum Geisterhändler kommt und ihn abliefert. Die gesuchten Nachtschwärmer sind natürlich nur des Nachts zu finden und tauchen immer an einem festen Punkt auf der Karte auf. Ihr müsst hinter ihnen herreiten, sonst verschwinden sie.

Fundorte aller 10 Nachtschwärmer

An folgenden Stellen tauchen die Nachtschwärmer auf der Ebene von Hyrule zu nächtlicher Stunde auf:

1) Nördlich der Farm an der beschilderten Wegkreuzung.

2) Kurz vor Kakariko an der nicht abgeschlossenen Brücke am Fluss.

3) Im Südosten der Ebene, an der Ecke der Mauer.

4) Im Osten der Hyrule-Ebene bei den Bäumen.

5) Im Süden der Ebene bei einem einsamen Baum.

6) An der Mauer im Süden der Hyrule-Ebene.

7) An der Kreuzung kurz vor dem Gerudo-Tal.

8) Bei der kleinen Mauer westlich der Lon-Lon-Farm.

9) Im Gebüsch im Nordwesten der Hyrule-Ebene beim Fluss.

10) Direkt am Baum vor dem Eingang der Lon-Lon-Farm.

