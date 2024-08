Zelda Ocarina of Time: Alle 36 Herzteile finden

In The Legend of Zelda: Ocarina of Time sind wertvolle Herzteile versteckt. Findet ihr vier davon, bekommt Link ein weiteres Herzchen mehr in seiner Lebensleiste und kann somit mehr einstecken. An dieser Stelle zeigen wir euch, wo ihr alle 36 Herzteile finden könnt.

Fundorte aller 36 Herzteile

1) Kakariko, Friedhof: Macht als Kind mit Totengräber Boris die grausige Grabgruseltour, bei der ihr Schätze aus dem Boden grabt. Neben einigen Rubinen verbirgt sich auch ein Herzteil im Boden.

Macht als Kind mit Totengräber Boris die grausige Grabgruseltour, bei der ihr Schätze aus dem Boden grabt. Neben einigen Rubinen verbirgt sich auch ein Herzteil im Boden. 2) Kakariko, Friedhof: Pflanzt als Kind eine Zauberbohne in das Loch und schwebt damit als erwachsener Link einer Kiste. Zerstört sie per Rollattacke und kassiert ein Herzteil.

Pflanzt als Kind eine Zauberbohne in das Loch und schwebt damit als erwachsener Link einer Kiste. Zerstört sie per Rollattacke und kassiert ein Herzteil. 3) Kakariko, Friedhof: Unter einem Grabstein (zweite Reihe, Grabstein Nummer vier) ist eine Höhle, in der Link die Hymne der Sonne bei einem Stein spielt.

Unter einem Grabstein (zweite Reihe, Grabstein Nummer vier) ist eine Höhle, in der Link die Hymne der Sonne bei einem Stein spielt. 4) Kakariko, Windmühle: Startet das Wettrennen gegen Boris' Geist ein zweites Mal und beendet es in weniger als einer Minute Zeit, dann schenkt euch Boris ein Herzteil.

Startet das Wettrennen gegen Boris' Geist ein zweites Mal und beendet es in weniger als einer Minute Zeit, dann schenkt euch Boris ein Herzteil. 5) Kakariko, Windmühle: Gewinnt als erwachsener Link das Wettrennen gegen den Geist von Boris, dem Totengräber. Schaut anschließend in das Innere der Windmühle, springt geschickt auf den sich drehenden Teil und hüpft zum Herzteil rüber.

Gewinnt als erwachsener Link das Wettrennen gegen den Geist von Boris, dem Totengräber. Schaut anschließend in das Innere der Windmühle, springt geschickt auf den sich drehenden Teil und hüpft zum Herzteil rüber. 6) Kakariko, Hausdach: Klettert auf den Turm im Dorf und legt die Gleitstiefel an, um zum Mann auf dem Dach zu kommen. Er schenkt euch ein Herzteil, wenn ihr ihn ansprecht.

Klettert auf den Turm im Dorf und legt die Gleitstiefel an, um zum Mann auf dem Dach zu kommen. Er schenkt euch ein Herzteil, wenn ihr ihn ansprecht. 7) Kakariko, Haus mit Kuhstall: Wenn der junge Link den Todesberg-Krater erreicht und die Fee besucht, wird der geschwätzige Uhu ihm einen Flug zurück nach Kakariko anbieten. Nehmt ihr das Angebot an, wird Link auf einem Hausdach abgesetzt. Lasst euch vorsichtig rechts vom Landepunkt auf den Vorsprung fallen und sucht den kleinen Durchgang in den Kuhstall.

Wenn der junge Link den Todesberg-Krater erreicht und die Fee besucht, wird der geschwätzige Uhu ihm einen Flug zurück nach Kakariko anbieten. Nehmt ihr das Angebot an, wird Link auf einem Hausdach abgesetzt. Lasst euch vorsichtig rechts vom Landepunkt auf den Vorsprung fallen und sucht den kleinen Durchgang in den Kuhstall. 8) Kakariko, Haus der Skulltulas: Tötet 50 goldene Spinnen und liefert deren Symbole im Haus der Skulltulas ab. Zur Belohnung bekommt ihr ein Herzteil.

Tötet 50 goldene Spinnen und liefert deren Symbole im Haus der Skulltulas ab. Zur Belohnung bekommt ihr ein Herzteil. 9) Lon-Lon-Farm, Stall: Im Stall rechts von der Pferdekoppel könnt ihr Kisten verschieben. Hinten in der Ecke ist ein kleiner Tunnel, durch den Link als Kind krabbeln kann.

Im Stall rechts von der Pferdekoppel könnt ihr Kisten verschieben. Hinten in der Ecke ist ein kleiner Tunnel, durch den Link als Kind krabbeln kann. 10) Vor Dodongos Höhle: Pflanzt ihr als Kinder-Link eine Bohne in das Loch vor Dodongos Höhle, so könnt ihr als Erwachsener auf die Pflanze steigen und zum Herzteil hochschweben.

Pflanzt ihr als Kinder-Link eine Bohne in das Loch vor Dodongos Höhle, so könnt ihr als Erwachsener auf die Pflanze steigen und zum Herzteil hochschweben. 11) Ebene von Hyrule: Lauft an der Schlossmauer entlang nach Osten zu einem einzelnen Baum, etwas nördlich von der Farm. Legt eine Bombe vor den Baum und springt in das Loch. Legt die Eisenstiefel an, um das Herzteil im Wasser zu erreichen.

Lauft an der Schlossmauer entlang nach Osten zu einem einzelnen Baum, etwas nördlich von der Farm. Legt eine Bombe vor den Baum und springt in das Loch. Legt die Eisenstiefel an, um das Herzteil im Wasser zu erreichen. 12) Ebene von Hyrule, direkt vor dem Hylia-See: Der Eingang zum Hylia-See ist umzäunt. Legt eine Bombe in die Mitte dieses umzäunten Feldes und fallt in das Loch.

Der Eingang zum Hylia-See ist umzäunt. Legt eine Bombe in die Mitte dieses umzäunten Feldes und fallt in das Loch. 13) Zora-Fluss, bei den Fröschen 1: Link spielt den Fröschen am Steg mehrere Lieder auf der Okarina vor. Mit der Hymne des Sturms kassiert er hier ein Herzteil.

Link spielt den Fröschen am Steg mehrere Lieder auf der Okarina vor. Mit der Hymne des Sturms kassiert er hier ein Herzteil. 14) Zoras Fluss, bei den Fröschen 2: Habt ihr das erste Herzteil von den Fröschen erhalten, dann könnt ihr noch mal für sie spielen. Diesmal müsst ihr aber die Melodie flöten, die eine Fliege über deren Köpfen anzeigt. Jeder Frosch steht für einen Ton. Experimentiert ein wenig, damit ihr seht, welcher Frosch zu welchem Ton gehört. Zur Belohnung gibt es ein weiteres Herzteil.

Habt ihr das erste Herzteil von den Fröschen erhalten, dann könnt ihr noch mal für sie spielen. Diesmal müsst ihr aber die Melodie flöten, die eine Fliege über deren Köpfen anzeigt. Jeder Frosch steht für einen Ton. Experimentiert ein wenig, damit ihr seht, welcher Frosch zu welchem Ton gehört. Zur Belohnung gibt es ein weiteres Herzteil. 15) Zoras Fluss, schwebende Plattform: Schnappt euch als Kind das Huhn am Eingang des Flussgebietes. Mit ihm kommt ihr auf eine schwebende Insel. Für eine genaue Beschreibung des Weges schaut in die Lösung für Kapitel 8-1: „Zoras Fluss“.

Schnappt euch als Kind das Huhn am Eingang des Flussgebietes. Mit ihm kommt ihr auf eine schwebende Insel. Für eine genaue Beschreibung des Weges schaut in die Lösung für Kapitel 8-1: „Zoras Fluss“. 16) Zoras Fluss, vor dem Wasserfall zu Zoras Reich: Auch hier braucht ihr das Huhn vom Eingangsbereich, um von den Brücken auf den kleinen Vorsprung an der Wand zu schweben.

Auch hier braucht ihr das Huhn vom Eingangsbereich, um von den Brücken auf den kleinen Vorsprung an der Wand zu schweben. 17) Zoras Reich: Zündet als Kind alle Fackeln in Zoras Reich an und schaut euch hinter dem Wasserfall nach einer Kiste um.

Zündet als Kind alle Fackeln in Zoras Reich an und schaut euch hinter dem Wasserfall nach einer Kiste um. 18) Zoras Quelle: Auf einer Eisscholle findet der erwachsene Link ein Herzteil. Er muss von einer der rotierenden Schollen davor abspringen und kann sich nicht einfach aus dem Wasser auf die Scholle ziehen.

Auf einer Eisscholle findet der erwachsene Link ein Herzteil. Er muss von einer der rotierenden Schollen davor abspringen und kann sich nicht einfach aus dem Wasser auf die Scholle ziehen. 19) Zoras Quelle: Lasst euch mit den Eisenstiefeln und angelegter blauer Rüstung auf den Grund von Zoras Quelle sinken.

Lasst euch mit den Eisenstiefeln und angelegter blauer Rüstung auf den Grund von Zoras Quelle sinken. 20) Schloss, Marktplatz: Gewinnt das Krabbelminen-Bowling.

Gewinnt das Krabbelminen-Bowling. 21) Schloss, Marktplatz: Findet den Hund Richard für die Frau in der Seitengasse.

Findet den Hund Richard für die Frau in der Seitengasse. 22) Schloss, Marktplatz: Gewinnt das Schatzkistenpoker mithilfe des Auges der Wahrheit.

Gewinnt das Schatzkistenpoker mithilfe des Auges der Wahrheit. 23) Verlorene Wälder: Spielt dem Horror-Kind, das ganz alleine auf einem Baumstamm steht, Salias Lied vor (vom Eingang der Wälder aus links).

Spielt dem Horror-Kind, das ganz alleine auf einem Baumstamm steht, Salias Lied vor (vom Eingang der Wälder aus links). 24) Verlorene Wälder: Spielt die Melodien der beiden zusammenstehenden Horror-Kindern nach (vom Eingang der Wälder aus links gehen und bei der Zielscheibe herunterklettern). Nach ein paar Rubinen lassen sie ein Herzteil springen.

Spielt die Melodien der beiden zusammenstehenden Horror-Kindern nach (vom Eingang der Wälder aus links gehen und bei der Zielscheibe herunterklettern). Nach ein paar Rubinen lassen sie ein Herzteil springen. 25) Eishöhle: Mit blauem Feuer bewaffnet kann Link Eis schmelzen, um ein darin gefangenes Herzteil zu erreichen.

Mit blauem Feuer bewaffnet kann Link Eis schmelzen, um ein darin gefangenes Herzteil zu erreichen. 26) Todesberg-Krater, Außenwand: Als Kind nimmt Link hier Schaden. Ihr müsst euch also beeilen und gleich bei der ersten Schlucht die Wand herunterkraxeln. In einer Ausbuchtung liegt ein Herzteil.

Als Kind nimmt Link hier Schaden. Ihr müsst euch also beeilen und gleich bei der ersten Schlucht die Wand herunterkraxeln. In einer Ausbuchtung liegt ein Herzteil. 27) Todesberg-Krater, Säule: Spielt als Kind den Bolero des Feuers auf der Okarina und lasst euch in den Krater versetzen, um eine Wunderbohne zu pflanzen. Kehrt als Erwachsener hierher zurück und schwebt auf der Pflanze zum Herzteil.

Spielt als Kind den Bolero des Feuers auf der Okarina und lasst euch in den Krater versetzen, um eine Wunderbohne zu pflanzen. Kehrt als Erwachsener hierher zurück und schwebt auf der Pflanze zum Herzteil. 28) Goronia, Stadt der Goronen: Entzündet alle Fackeln auf dem Weg raus vom Anführer der Goronen, sodass die große krugähnliche Statue in der Mitte zu rotieren beginnt. Werft eine Bombe in das Innere der Statue, damit sie zerbröselt und ein Herzteil freilegt.

Entzündet alle Fackeln auf dem Weg raus vom Anführer der Goronen, sodass die große krugähnliche Statue in der Mitte zu rotieren beginnt. Werft eine Bombe in das Innere der Statue, damit sie zerbröselt und ein Herzteil freilegt. 29) Hylia-See, Teich: Fischt als junger Link einen Fisch, der zehn Pfund oder mehr auf die Waage bekommt. Als Belohnung winkt ein Herzteil.

Fischt als junger Link einen Fisch, der zehn Pfund oder mehr auf die Waage bekommt. Als Belohnung winkt ein Herzteil. 30) Hylia-See, Laboratorium: Fischt am Teich als Erwachsener einen Fisch, der Links Kinderrekord schlägt. Dadurch erhaltet ihr die Goldschuppe, mit der Link noch tiefer tauchen kann. Taucht auf den Boden des Beckens im Laboratorium.

Fischt am Teich als Erwachsener einen Fisch, der Links Kinderrekord schlägt. Dadurch erhaltet ihr die Goldschuppe, mit der Link noch tiefer tauchen kann. Taucht auf den Boden des Beckens im Laboratorium. 31) Hylia-See, Dach des Laboratoriums: Pflanzt als Kind eine Zauberbohne in das Loch vor dem Labor. Kehrt als Erwachsener zurück und schwebt auf das Dach, wo ein Herzteil auf euch wartet.

Pflanzt als Kind eine Zauberbohne in das Loch vor dem Labor. Kehrt als Erwachsener zurück und schwebt auf das Dach, wo ein Herzteil auf euch wartet. 32) Gerudo-Tal, Wasserfall: Mit dem Huhn kann Link als Kind Richtung Wasserfall schweben. Versucht zum kleinen Vorsprung am Grund zu kommen. Schwimmt zur Leiter am Wasserfall und schnappt euch das begehrte Herzteil.

Mit dem Huhn kann Link als Kind Richtung Wasserfall schweben. Versucht zum kleinen Vorsprung am Grund zu kommen. Schwimmt zur Leiter am Wasserfall und schnappt euch das begehrte Herzteil. 33) Gerudo-Tal: Schnappt euch das Huhn noch einmal und schwebt nicht zum Wasserfall, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Zum etwas höheren Vorsprung. Zerbröselt die Kiste, die dort liegt, durch eine Rollattacke, denn darin ist ein weiteres Viertelherz versteckt.

Schnappt euch das Huhn noch einmal und schwebt nicht zum Wasserfall, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Zum etwas höheren Vorsprung. Zerbröselt die Kiste, die dort liegt, durch eine Rollattacke, denn darin ist ein weiteres Viertelherz versteckt. 34) Gerudo-Festung: In der Truhe auf dem Dach.

In der Truhe auf dem Dach. 35) Gerudo-Festung, Arena: Erreicht beim berittenen Bogenschießen 1000 Punkte oder mehr.

Erreicht beim berittenen Bogenschießen 1000 Punkte oder mehr. 36) Wüstenkoloss (Gegend vor dem Geistertempel): Pflanzt als Kind eine Bohne in das Loch und kommt als erwachsener Link zurück, um auf der Pflanze zum Herzteil zu schweben.

Anzeige

The Legend of Zelda: Das ultimative Quiz für Hyrule-Helden

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.