Skyrim: Fundorte aller Daedra-Artefakte

Mit Daedrischen Artefakten könnt ihr euch in Skyrim viele angenehme Vorteile verschaffen. Die Tipps unserer Leserschaft helfen dabei, euch alle 16 Artefakte einzuverleiben.

Anzeige

Alle Daedra Artefakte

Tipp von: 123gamer123

Azuras Stern/Schwarzer Stern

Questname: Der Schwarze Stern

Questgeber: Aranea Ienith

Ort: Schrein von Azura

Erforderliches Level: 0

Anzeige

Geht zum Schrein von Azura und sprecht dort mit Aranea Ienith, welche euch von einer Vision von einem Elfenmagier erzählt, der die Sterne beobachtet. Dieser heißt Nelacar und ihr findet ihn in Winterfeste in der Taverne „Frostiges Feuer“. Nelacar wird euch nun von den Vorkommnisen erzählen und euch den Ort von Azuras Stern verraten. Reist nun zur „Ilinaltas Tiefe“ und holt dort den Stern.

Danach könnt ihr euch entscheiden, ob ihr Aranea oder Nelacar den Stern bringt. Wenn ihr den Stern zu Aranea bringt, bekommt ihr den normalen Azuras Stern, der wie ein endloser Seelenstein fungiert. Bringt ihr ihn aber zu Nelacar, bekommt ihr den Schwarzen Stern. Mit diesem könnt ihr schwarze Seelen aufnehmen. Aber auch weiße Seelen werden damit aufgenommen, egal, was Nelacar sagt! Der schwarze Stern ist also die deutlich bessere Entscheidung.

Anzeige

Tipp der Redaktion: Wo ihr schon dabei seid, dann besorgt euch doch gleich ebenso den Streitkolben von Molag Bal, mit dem ihr Seelen einfangen könnt. In Kombination mit diesen beiden Artefakten werdet ihr schnell euren Verzauberungsskill leveln können.

Maske von Clavicus Vile

Quest: Der beste Freund eines Daedra

Questgeber: Wache von Falkenring / Schmied Lod

Ort: Falkenring

Erforderliches Level: 13

Sobald ihr das erste Mal bei Falkenring an das Stadttor kommt, wird euch die Wache ansprechen, ob ihr einen Hund gesehen habt. Fragt einfach weiter nach und er wird euch erklären, dass Schmied Lod nach einem Hund sucht, den er auf der Straße gesehen hat. Sprecht nun mit Lod und nehmt die Aufgabe an, den Hund zu finden. Sobald ihr nun an die markierte Stelle vor Falkenring gelaufen seid, wird der Hund kommen und mit euch sprechen.

Anzeige

Nach dem Gespräch beginnt nun die Quest „Der beste Freund eines Daedra“. Folgt dem Hund nach Haemars Schande und kämpft euch dort hindurch bis zum Schrein. Geht vom Schrein aus zur Reiffelsenhöhle, um dort die gesuchte Axt zu finden, bringt diese dann wieder zu Clavicus Vile und tauscht diese gegen die Maske von Clavicus Vile ein. Entscheidet euch auf keinen Fall dafüm, Barbas den Hund zu töten, da sonst die Quest nicht zu dem Erfolg zählt.

Ebenerzklinge

Quest: Die Flüstertür

Questgeber: Hulda / Jarl Balgruufs

Ort: Weißlauf

Erforderliches Level: 20

Geht in Weißlauf in die Taverne „Die Beflaggte Mähre“ und sprecht mit Hulda. Nachdem ihr die Gesprächsoption „Erzählt mit den neusten Klatsch und Tratsch“ ausgewählt habt, wird ganz oben im Gesprächsmenü der Punkt „Habt Ihr in letzer Zeit Gerüchte gehört?“ erscheinen, welchen ihr dann auch auswählt und sie wird euch von den Kindern des Jarl erzählen.

Anzeige

Nun erhaltet ihr das sekundäre Ziel, nach Balgruufs seltsamen Kindern zu fragen, also geht ihr zu Balgruuf und fragt nach, somit beginnt die Quest „Die Flüstertür“. Geht nun zu Nelkir und sprecht mit ihm. Geht zu der Flüstertür im Keller und anschließend sprecht ihr wieder mit Nelkir und holt euch dann per Taschendiebstahl den Schlüssel zur Flüstertür von Farengar Heimlich-Feuer. Geht nun an die Tür, öffnet diese und nehmt euch die Ebenerzklinge.

Zur Ebenerzklinge:

Absorbiert die Lebensessenz deiner Feinde. Wird durch das Blut der Täuschung verstärkt. Ihr verstärkt die Waffe, indem ihr Leute tötet, für die ihr bereits Quests erledigt habt, ob ihr das wirklich machen wollt, bleibt eure Sache, ich werde es vorerst nicht tun.

Hinweis der Redaktion: Ihr könnt zu den Graubärten nach Hoch-Hrothgar gehen und dort Camilla Valerius ausfindig machen. Diese könnt ihr beliebig oft töten, bis die Klinge auf Maximalstufe ist. Alternativ holt ihr euch einen Begleiter, reist mit ihm irgendwo hin, wo euch keiner sieht, und tötet ihn immer wieder mit der Ebenerzklinge und belebt ihn mit dem passenden Zauberspruch wieder.

Streitkolben von Molang Bal

Quest: Das Haus des Schreckens

Questgeber: Wächter Tyranus

Ort: Markarth

Erforderliches Level: 10

Schaut euch in Markath nach Yngvar den Sänger und Wächter Tyranus um, welche nebeneinanderstehen und über das Verlassene Haus diskutieren, bei mir standen sie direkt auch vor diesem. Tyranus wird euch daraufhin ansprechen und ihr werdet mit ihm zusammen das Haus betreten. Nachdem ihr ein Stück hinein gegangen seid, flieht ihr wieder, doch die Stimme sagt euch, dass ihr Tyranus töten sollte, macht dies.

Tipp: Nehmt im zweiten Raum unbedingt das Buch „Boethiahs Prüfung“ mit, welches unter einem Schrank hervorschaut, da dies auch eine Daedra-Quest startet.

Nachdem Tyranus tot ist, geht ihr wieder tiefer in das Haus, bis ihr zum Streitkolben kommt. Nach dem Gespräch müsst ihr zum Priester der Boethiah, Logrolf den Starrsinnige, zu welchem ihr euch durchkämpft und dann dazu bringen müsst, zurück zum Schrein zu kommen.

Wie ihr das macht, ist egal, er wird bei Einschüchtern, Überreden und Bestechen zum Schrein zurückkehren. Jetzt müsst ihr den Priester gefügig machen, danach töten und ihr erhaltet den Streitkolben, sobald die Mission fertig ist.

Ebenerzharnisch

Quest: Boethiahs Ruf

Questgeber: Boethiahs Prüfung

Ort: Markarth (Verlassenes Haus)

Erforderliches Level: 30

Während der Quest „Das Haus des Schreckens“ könnt ihr schon im zweiten Raum des Verlassenen Hauses in Markarth das Buch „Boethiahs Prüfung“ finden, andernfalls geht ihr einfach nochmal in das Haus und holt das Buch, welches nun die Quest „Boethiahs Ruf“ starten, die dritte Möglichkeit ist, einfach zum Schrein zu laufen. Geht nun zum Schrein von Boethiah und sprecht dort mit der Priesterin, die euch den Auftrag gibt, jemanden am Schrein zu opfern. Den Schrein selbst findet ihr östlich von Weißlauf.

Ihr müsst nun eine Person finden, die euch begleitet, ich habe mir einen Rekruten von den Gefährten mitgenommen. Wenn ihr nun wieder am Schrein seid, bittet die Person etwas für euch zu tun und befehlt dieser dann den Schrein zu benuten, diese wird dann an diesen herangesogen und ein Schild bildet sich um sie. Nun nehmt die Klinge der Opferung und tötet die Person, die euch gefolgt ist.

Nach dem folgenen Royal Rumble kriegt ihr den Auftrag, den momentanen Champion zu besiegen und seinen Posten einzunehmen. Erledigt dies auch noch und legt danach euren wohlverdienten Ebenerzharnisch an.

Namiras Ring

Quest: Der Geschmack des Todes

Questgeber: Bruder Verulus / Eola

Ort: Markarth

Erforderliches Level: 0

Betretet in Markarth die Festung Unterstein und vor euch wird Bruder Verulus stehen, der mit einer Wache diskutiert, sprecht ihn an und fragt ihn etwas über die Halle der Toten und überredet ihn danach, dass ihr ihm helfen wollt. Sobald ihr nun in den Hallen der Toten seid, wird Eola zu euch sprechen, im darauffolgenen Dialog könnt ihr sagen was ihr wollt, die Quest „Der Geschmack des Todes“ erhaltet ihr so oder so, egal was ihr sagt.

Nun reist zu den Windklippenhöhlen und säubert diese von den Draugr. Danach weist euch Eola an, Bruder Verulus dazu zu bringen, euch zu folgen. Nachdem ihr ihn bestochen habt, reist ihr mit ihm wieder zum Schrein (hier funktioniert auch die Schnellreise). Guten Appetit! Nach dem Essen wird Namira zu euch sprechen und euch den Ring geben, Quest abgeschlossen.

Dämmerbrecher

Quest: Im Morgengrauen

Questgeber: Meridia

Ort: Statue für Meridia

Erforderliches Level: 12

Geht zu der Statue für Meridia, sie wird zu euch sprechen und euch den Auftrag geben ihren Stern zu finden. Ihr findet die Statue im Westen von Einsamkeit. Also geht ihr zur entsprechende Dungeon, der euch angezeigt wird, welche bei mir die Dämmerlichtspalte war, dies kann jedoch auch immer unterschiedlich sein. Nachdem ihr nun Meridias Stern zurückgebracht habt, müsst ihr den Temepl von Kilkreath durchqueren und dabei immer den Lichtstrahl weiter leiten.

Bevor ihr am Ende Dämmerbrecher vom Sockel nehmt, räumt noch den Raum leer, da ihr, nachdem ihr ihn aufhebt, wieder zu Meridia teleportiert werdet und die Tür verschlossen ist.

Tipp: Wirkt auf Malkorans Geist den Schrei Eisform und dieser steht nur noch da und macht nichts mehr.

Mehrunes‘ Klinge

Quest: Bruchstücke der Vergangenheit

Questgeber: Kurier / Silus Vesuius

Ort: Dämmerstern

Erforderliches Level: 20

Im Verlauf des Spieles wird euch irgendwann ein Kurier eine Einladung zur Eröffnung des Museums in Dämmerstern überbringen. Sobald ihr dort seid, sprecht mit Silus Vesuius und geht mit diesem ins Museum und die Quest „Bruchstücke der Vergangenheit“ beginnt. Durch das folgende Gespräch erhaltet ihr den Auftrag, die drei Bruchstücke von Mehrunes‘ Klinge zu sammeln, also reist zu den drei Orten und beschafft diese.

Nachdem ihr alle drei zusammenhabt, bringt sie wieder zu Silus und trefft ihn danach am Schrein. Sprecht zu Mehrune und tötet Silus.

Schädel der Korruption oder Begleiter

Quest: Ein lebendiger Albtraum

Questgeber: Erandur

Ort: Dämmerstern „Zum Windigen Gipfel“

Erforderliches Level: 0

Geht in Dämmerstern in die Taverne „Zum Windigen Gipfel“ und hört dem Gespräch der Dorfbewohner mit dem Priester von Mara zu. Danach sprecht ihr mit diesem, welcher Erandur heißt. Nach dem Gespräch geht ihr mit ihm zum Tempel des Nachtrufers und betretet diesen, macht ab nun einfach alles, was Erandur von euch verlangt, bis ihr letztlich vor dem Schädel steht.

Hier habt ihr die Wahl, ob ihr Erandur den Schädel zerstören lassen wollt oder ermordet ihn und nehmt den Schädel selbst. Ich habe den Schädel genommen, da dieser eine Waffe ist und wenn man Erandur diesen zerstören lässt als Belohnung nur die Option bekommt, dass dieser einen begleiten kann.

Zauberbrecher

Quest: Die Rückkehr der Finsternis

Questgeber: Kesh der Reine

Ort: Schrein von Peryite

Erforderliches Level: 12

Geht zum Schrein von Peryite (in den Bergen westlich von Karthwasten) und sprecht dort mit Kesh dem Reinen. Fragt ihn, wie ihr Kontakt zu Peryite aufnehmen könnt, und er wird euch den Auftrag geben, einen makellosen Rubin, Silberbarren, Todesglockenblume und Vampirstaub zu finden. Den makellosen Rubin und den Silberbarren sollte man bereits häufig genug in Dungeons gefunden haben, die Todesglockenblume kann man bei Alchemisten kaufen oder man findet diese in der gefrorenen Wüste.

Den Vampirstaub findet ihr am einfachsten in der Bruchzahnhöhle. Bringt nun die Gegenstände zu Kesh und sprecht darauf mit Peryite, der euch wiederrum den Auftrag gibt, Orchendor zu töten. Also kämpft euch durch die ewig lange Ruine, tötet ihn und nutzt den Fahrstuhl, um nach oben zu bekommen. Am Ende habt ihr der Schild Zauberbrecher erhalten und eine weitere Daedra-Quest abgeschlossen.

Ring von Hircine

Quest: Schicksalstreffen im Mondschein

Questgeber: Sinding

Ort: Falkenring (Kaserne)

Erforderliches Level: 0

Geht nach Falkenring und dort durch die Kaserne ins Gefängnis. Links in der Zelle wird Sinding sein, sobald ihr euch der Zelle nähert kommt er euch entgegen. Sprecht nun mit ihm und bietet am Ende eure Hilfe an, den Ring in seinem Besitz zu Hircine zu bringen. Wartet hier auf jeden Fall, bis er sich verwandelt und als Bestie verschwindet, denn erst dann kriegt ihr die Quest.

Jagt den weißen Hirsch, bis ihr ihn erlegt habt, der Schrei Eisform kann hier ganz nützlich sein. Sobald ihr dies geschafft habt, erscheint der Geist und fordert euch auf, an der Jagd teilzunehmen. Geht also in die Dickbauchgrotte aber tötet Sinding nicht sondern helft ihm, die anderen Jäger zu töten. Danach sprecht ihr mit ihm und verlasst die Dungeon, um nochmal auf Hircine zu treffen und so den Ring für euch zu behalten.

Beide Artefakte von Hircine bekommen

Tipp von: Valdi

In der Quest für die daedrischen Artefakte von Hircine („Schicksalstreffen im Mondschein“) ist es möglich, am Ende sowohl die Haut des Erretters als auch Hircines Ring zu erhalten.

Dazu müsst ihr euch einfach während der Jagd mit Sinding verbünden und alle Jäger töten. Verlasst dann die Grotte, in der die Jagd stattfindet, und sprecht mit der Geistererscheinung von Hircine; Ihr solltet nun im Besitz von Hircines Ring sein und Sinding sollte sich noch in der Grotte befinden oder euch einige Schritte nach draußen gefolgt sein. Ihr müsst jetzt bloß noch Sinding töten und häuten und das zweite Artefakt ist euer.

Hinweis vom Leser EiS0815: „Hat funktioniert, allerdings muss man vorher noch in der Höhle mit Sinding reden damit, es klappt. Verlässt man sofort nach dem töten der Jäger die Höhle ohne mit ihm zu reden erscheint Hircine nicht draussen vor der Höhle, Sinding spawnt im Gefängnis wieder und kann nicht angesprochen werden (und wenn man ihn mit Bogen töten würde könnte man ihn in der Zelle nicht erreichen um ihn zu häuten), was die Quest dann komplett unlösbar machen würde.“

Volendrung

Quest: Der verfluchte Stamm

Questgeber: Atub

Ort: Largashbur

Erforderliches Level: 9

Sobald ihr das erste Mal nach Largashbur kommt, werdet ihr Ugor draußen beim Kampf gegen einen Riesen helfen, hier könnt ihr natürlich mit draufhauen. Geht nun an das Tor und Atub wird euch bitten, dem Stamm zu helfen. Besorgt ihr ein Deadraherz und Trollfett. Falls ihr Deadraherzen braucht, kann man sie gut in Mehrunes‘ Schrein finden, da dort mindestens zwei Deadra sind, die nach ein paar Tagen respawnen.

Sobald ihr beides habt, bringt es zu Atub und folgt ihr zum Häuptling Yamarz. Nachdem Malacath Yamarz die Leviten gelesen hat, müsst ihr euch mit ihm zur Fahlsteinhöhle. Sobald ihr durch die Höhle und ein kleines Stück gelaufen seid, wird euch Yamarz fragen, ob nicht ihr den Riesen töten wollt. Er wird euch nachher so oder so verraten, also nehmt ihr Angebot an. N.achdem nun der Riese tot ist, lasst ihr Yamarz also auch das Zeitlische segnen.

Anschließend gibt euch Malacath den Befehl, Shagols Kriegshammer zurück nach Largashbur zu bringen. Gesagt, getan, nach dem Gespräch legt ihr den Hammer auf den Schrein und erhaltet dafür Volendrung.

Sanguines Rose

Quest: Eine denkwürdige Nacht

Questgeber: Sam Guevenne

Ort: Weißlauf (Die Beflaggte Mähre)

Erforderliches Level: 14

Geht in Weißlauf in die Beflaggte Mähre und nehmt dort die Herausforderung zum Wetttrinken an. Nachdem dritten Glas fallt ihr einfach um und erwacht wieder im Temepl von Dibella in Markath. Unterhaltet euch mit der Priesterin und macht euch dann auf die Suche nach Sam. Die Suche beginnt in Rorikstatt, danach führt es euch zurück nach Weißlauf, von hier aus dann nach Morvunskar, ab durch das Portal in den Nebelhein, mit Sam reden und fertig, Sanguines Rose ist die eure.

Wabbajack

Quest: Der Geist des Wahnsinns

Questgeber: Dervenin

Ort: Einsamkeit

Erforderliches Level: 0

Sucht etwas in Einsamkeit in der Nähe der Bardenakademie, bis ihr den Obdachlosen Dervenin gefunden habt, der euch etwas über seinen verschwundenen Meister erzählen wird. Geht nun in den Blauen Palast und sprecht mit Una, um den Schlüssel für den Pelagius‘ Palastflügel zu bekommen. Unterhaltet euch etwas mit Sheogorath und nehmt den Wabbajack, um aus Pelagius Traum zu entkommen. Auf dem Pfad der Träume müsst ihr 5 Gegner mit diesen treffen, damit sie sich in etwas Schönes verwandeln.

Damit der nächste kommt, müsst ihr auf den schlafenden Pelagius schießen. Schießt in der Arena auf die Krieger in Zwergenrüstung gegenüber. Bei Zorn und Zuversicht schießt ihr einmal auf Zuversicht, zweimal auf Zorn und noch einmal auf Zuversicht. Geht nun zurück und sprecht erneut mit Sheogorath.

Oghma Infinium

Quest: Die Entschlüsselung des Übernatürlichen

Questgeber: Septimus Signus

Ort: Septimus Signus‘ Außenposten

Erforderliches Level: 15

Hinweis: In dieser Mission erhaltet ihr am Ende das Buch, mit welchen ihr euch auf 6 Fähigkeiten +5 addieren könnt.

Geht nördlich von Winterfeste in Spetimus Signus‘ Außenposten und sprecht dort mit ihm bis er euch den Auftrag gibt, eine Kopie der Schriftrolle der Alten anzufertig. Dies nehmt ihr natürlich an und lauft los, um in den riesegen Dwemer-Anlagen diese Rolle zu suchen. Sobald ihr das Rätsel gelöst habt und das Lexikon mit den Daten bespielt ist, nehmt ihr dieses, wieder an euch und bringt sie zurück zu Septimus.

Nun müsst ihr die Blutproblem holen, um die euch Septimus gebeten hat. Drei davon könnt ihr gleich in der Lügnerzuflucht finden, Ork-, Falmer-, Wald- und Dunkelelfenblut. Für das Hochelfenblut könnt ihr einfach zur Festung Nordwacht und dort die Wächter umhauen, Kopfgeld gibt es hier auch keines, da diese für eine andere Quest auch eliminiert werden müssen. Wenn ihr all das Blut habt, bringt es wieder zurück, geht in den Raum und nehmt das Buch an euch.

Nun sollte auch der Erfolg kommen, falls dies eure 15. Quests ist. Danach sprecht ihr noch mit der Gottheit und ihr habt die Quest geschafft.

Skelettschlüssel

Um diesen unkaputtbaren Dietrich zu bekommen, müsst ihr die langwierige Questreihe der Diebensgilde durchführen.

Daedra-Herzen finden

Mithilfe von Mehrune am vier Herzen kommen

Tipp von: Babaracus

Wer kennt das nicht: Man will sich eine daedrische Waffe oder Rüstung bauen und liest von einem Daedraherz? Mithilfe diesen Tipps müsst ihr euch keine Sorgen mehr darum machen. Außerdem bekommt ihr mit diesem Tipp noch die Chance auf einen guten Dolch, der eine Wahrscheinlichkeit hat, eure Gegner mit einem Schlag zu töten.

Um an ein Daedraherz zu kommen muss man die Quest „Bruchstücke der Vergangenheit“ annehmen. Diesen kann man in Dämmerstern annehmen in dem Museum der Morgenröte. Anschließend müsst ihr 3 Bruchstücke von verschiedenen Orten und Gegnern holen.

Danach bringt ihr sie zu dem Museumsbesitzer in Dämmerstern, er will, dass ihr, nachdem ihr ihm die Bruchstücke von dem Dolch gebracht habt, den daedrischen Gott Mehrunes Dagon mithilfe des Dolches wiedererweckt.

Folgt dem Museumswärter zu dem Altar von Mehrunes Dagon, der auf einem Berg liegt. Seid ihr dort angekommen, müsst ihr nach der Beschwörungszeronomie den Museumswärter töten und bekommt nach einem Gespräch mit Mehrunes Dagon, in dem ihr euch ihm anschließt oder auch nicht, einen sehr guten Dolch, Mehrunes Dolch. Nach dem Gespräch hetzt Dagon zwei Wächter, die aus dem Schrein kommen, auf euch, diese sind Daedrische Krieger. Nachdem ihr sie getötet habt, bekommt ihr die gewollten daedraische Herzen.

Geht, nachdem ihr die Krieger getötet habt, in den Schrein und tötet noch die anderen zwei daedraischen Magier. Habt ihr dies getan, könnt ihr euch noch in dem Schrein umsehen und noch ein paar Barren und andere wertvolle Gegenstände finden.

Das sollte alle 48h (ingame) gehen.

Cheat für Daedraherzen

player.additem 0003AD5B

Wie ihr Cheats aktiviert, erfahrt ihr in unserem praktischen Guide.

2 Daedraherzen in Jorrvaskr

Tipp von: kanti_94

In Jorrvaskr (Hauptquartier der Gefährten) im Raum wo Kodlak sitzt, auf dem Teller liegt ein Daedraherz und unter dem Tisch ist auch noch eins, welches man schnell übersehen kann.

2 Herzen in der Winterfeste

Tipp von: xXReDdEaDXx

Wer kennt es nicht, man will sich ne schöne Daedra-Rüstung herstellen oder eine Daedra-Waffe aber das einzige Material, das man nicht bekommt sind die Herzen dafür. Aber hier ist die Lösung, wie ihr wirklich verdammt leicht an Daedra-Herzen kommt.

Ihr geht zur Akademie von Winterfeste und betretet die Halle der Leistung. Danach nehmt ihr die Treppe nach oben in den 2. Stock. Meistens ist hier der Elf Enthir und wenn er mal nicht da ist, wartet ein bisschen. Wenn ihr ihn oben gefunden habt redet ihn an und er wird euch erzählen was in der Akademie verboten ist. Nun könnt ihr mit ihm handeln. Geht bei ihm unter Zutaten und ihr werdet IMMER 2 Daedra-Herzen finden, die er für 1000 Gold das Stück verkauft.

Wenn ihr ihm die beiden Herzen abgekauft habt, wartet einfach 48 Stunden und er hat wieder 2 neue Herzen im Angebot.