7 Days to Die: Wasser kochen und Kochtopf finden (V1)

Nachdem ihr „7 Days to Die“ gestartet habt, wird euch schnell klar, dass Durst ein verheerender Zustand ist. Um ihn in den Griff zu bekommen, solltet ihr Wasser kochen – in einem Kochtopf. Wir erklären euch, wie ihr Wasser kochen könnt und wo ihr den Kochtopf findet, auch in Version 1.0.

Kochtopf finden oder herstellen

Kochtopf finden

Damit ihr Wasser kochen könnt, benötigt ihr ein Lagerfeuer und einen Kochtopf. Verfolgt ihr nach dem Start von „7 Days to Die“ die Herausforderungen, werdet ihr das Lagerfeuer automatisch herstellen. Den Kochtopf könnt ihr zu Beginn nur finden. Um ihn herstellen zu können, müsst ihr einen langen Weg gehen.

Wie von frühen Releaseversionen an könnt ihr in Küchen von Häusern immer wieder einen Kochtopf finden. Er steht in der Regel auf den Schränken und ist selten in ihnen drin. Dadurch kann es passieren, dass ihr ihn überseht. Das Bild oben im Artikel zeigt euch, wonach ihr Ausschau halten müsst, wenn ihr einen Kochtopf finden wollt.

Spielt ihr auf der offiziellen Map Navezgane, dann können wir euch einen Fundort zeigen, den wir immer nutzen. Von fünf Spawn-Versuchen erschien bei uns der Kochtopf viermal in diesem Haus. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort:

Sucht bei den Koordinaten 852 W 636 N, um einen Kochtopf zum Wasserkochen zu finden. (Bildquelle und Bearbeitung: GIGA)

Kochtopf kaufen

Alternativ könnt ihr den Kochtopf auch zum Beispiel für 600 Duke Token (Kasino-Spielmarken) bei dem Händler Rekt kaufen. Schaut im Reiter „Werkzeuge“ nach. Auf Navzgane befindet sich Rekt bei den Koordinaten 522 W 516 N. Verfolgt ihr die Herausforderungen, dann werdet ihr automatisch zu ihm geführt, um seine Quests abzuschließen. Wir empfehlen euch aber das hart verdiente Geld zu behalten und einfach nach dem Kochtopf zu suchen.

Kochtopf herstellen

Um zu Beginn des Spiels den Durst schnell in den Griff zu bekommen, werdet ihr den Kochtopf finden müssen, denn der Weg zum Herstellen kann lang und mühselig sein. Folgende Anforderungen müsst ihr dafür erfüllen:

Schmiede freischalten: Um die Schmiede freischalten zu können, müsst ihr fünf Zeitschriften mit dem Titel „Forged Ahead“ lesen. Diese findet ihr beim Plündern an unterschiedlichen Stellen. So bringt ihr die Fertigkeit „Arbeitsstationen“ auf das benötigte Level 5.

Um die Schmiede freischalten zu können, müsst ihr fünf Zeitschriften mit dem Titel „Forged Ahead“ lesen. Diese findet ihr beim Plündern an unterschiedlichen Stellen. So bringt ihr die Fertigkeit „Arbeitsstationen“ auf das benötigte Level 5. Schmiede herstellen: Ihr findet die Schmiede im Fertigungs-Menü unter „Gebäude“ und benötigt 50x Pflastersteine, 1x Holzklotz, 10x Leder, 3x Klebeband, 3x kurzes Eisenrohr, um sie herstellen zu können.

Ihr findet die Schmiede im Fertigungs-Menü unter „Gebäude“ und benötigt 50x Pflastersteine, 1x Holzklotz, 10x Leder, 3x Klebeband, 3x kurzes Eisenrohr, um sie herstellen zu können. Kochtopf herstellen: Um endlich den Kochtopf in der Schmiede herstellen zu können, braucht ihr 31x Eisen und 6x Lehm.

Wasser kochen und Durst kontrollieren

Platziert ein Lagerfeuer und legt den Kochtopf im Menü oben rechts hinein. Sucht jetzt links in den Rezepten nach „Wasser“. Damit ihr Wasser kochen könnt, benötigt ihr ein Glas mit trübem Wasser. Das findet ihr beim Plündern in der Welt häufig, insbesondere dann, wenn ihr Toiletten durchsucht.

Für einen Behälter mit trübem Wasser erhaltet ihr nach dem Kochen einen Behälter mit gekochtem Wasser. Wir empfehlen euch aber, es nicht zu trinken, um euren Durst zu löschen. Wenn ihr zum Beispiel Goldrute findet, dann könnt ihr daraus Tee machen, das zusätzliche positive Eigenschaften besitzt als Durst löschen.

Empfehlungen für Getränke und ihre Effekte

Trinken Hydration Weitere positive Eigenschaften Gekochtes Wasser +20 Ausdauer +15 Goldrutentee +24 Ausdauer +15, Heilung Durchfall Kaffee +24 Ausdauer +25 Roter Tee +24 Ausdauer +15 Yucca Saft +34 Ausdauer +15 Yucca Frucht Smoothie +78 Hunger +22, Gesundheit +11

