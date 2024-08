7 Days to Die: "Forge Ahead" finden und Schmiede nutzen (V1.0)

In 7 Days to Die V1.0 müsst ihr die Zeitschriften „Forge Ahead“ finden, um eine Schmiede bauen zu können. Ihr könnt nicht viel tun, um „Forge Ahead“ häufiger zu finden. Wir helfen euch dennoch, eure Chancen zu verbessern. Zudem erklären wir euch, wie die Schmiede funktioniert.

„Forge Ahead“ finden

„Forge Ahead“ ist eine Zeitschrift, die ihr lesen müsst, wenn ihr eine Schmiede bauen wollt. Insgesamt müsst ihr fünf dieser Zeitschriften finden, um die Schmiede freischalten zu können. Es gibt viele Zeitschriften in 7 Days to Die V1.0, wobei wir diese für eine der wichtigsten halten.

Es kann sehr einfach sein, die Zeitung zu finden. Wir hatten aber auch schon in einer Welt gespielt, in der wir alle anderen Zeitschriften finden konnten, nur nicht „Forge Ahead“. Erst, als wir die entsprechenden Skills verbessert haben, hat es keine 10 Minuten gedauert und „Forge Ahead“ landete in unserem Inventar. Folgende Fertigkeiten solltet ihr verbessern, um die Chancen, die Zeitung zu finden, zu erhöhen:

„Fortgeschrittener Ingenieur“: Findet ihr bei den Fertigkeiten im Reiter „Intelligenz“. „Schlösserknacken“: Findet ihr ebenfalls bei den Fertigkeiten im Reiter „Intelligenz“.

Durchsucht immer Bücherregale und -stapel in 7 Days to Die. So findet ihr nicht nur „Forge Ahead“, sondern auch andere Zeitschriften. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wenn ihr mit Freunden zusammen spielt, dann achtet unbedingt darauf, dass ihr die Zeitschriften nicht einfach lest, sondern euch spezialisiert. Hat ein Spieler von euch fünf „Forge Ahead“ gelesen, dann kann er die Schmiede bauen, die ihr am Ende alle nutzen werdet.

Zudem empfehlen wir euch, Quests für Händler abzuschließen. Ihr findet dabei oft Zeitschriften und könnt sogar beim Abschluss mit Zeitschriften-Paketen belohnt werden. Zudem lohnt sich die Fertigkeit „Der wagemutige Abenteurer“, da sie bessere Belohnungen beim Abschluss von Quests beschert.

Schmiede herstellen

Nachdem ihr die Schmiede freigeschaltet habt, müsst ihr sie nur noch herstellen und platzieren. Am besten in der Nähe eurer Lagerkisten, um euch lange Laufwege zu ersparen. Für die Schmiede benötigt ihr folgende Materialien:

50x Pflastersteine

1x Holzklotz

10x Leder

3x Klebeband

3x kurzes Eisenrohr

Schmiede funktioniert nicht? Doch! Und zwar so

Habt ihr die Schmiede hergestellt und platziert, könnt ihr sie gleich nutzen. Ihr benötigt für die Grundrezepte keine weiteren Werkzeuge wie Blasebalg oder Amboss, außer den Ressourcen natürlich. Bevor ihr die Ressourcen zur Herstellung verwenden könnt, müsst ihr sie in der Schmiede schmelzen.

Wollt ihr zum Beispiel geschmiedetes Eisen herstellen, müsst ihr zuvor die entsprechende Menge an Lehm und Eisen schmelzen. Dadurch befindet sich das geschmolzene Material in der Schmiede und ist jederzeit bereit für den Einsatz. Das folgende Bild zeigt euch, wie es funktioniert.

Der orange Kasten rechts markiert die Stelle, an der ihr Rohstoffe zum Schmelzen platzieren müsst. Daneben seht ihr eine Liste mit Rohstoffen, die bereits in der Schmiede zur Verfügung stehen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ihr schaltet auch fortgeschrittene Rezepte für die Schmiede frei, für die ihr die Werkzeuge Blasebalg, Amboss und Schmelztiegel benötigen werdet. Ihr müsst diese finden oder herstellen und sie dann in der Schmiede platzieren, wie den Kochtopf zum Wasser kochen im Lagerfeuer. Für die wesentlichen Items zu Beginn von 7 Days to Die seid ihr schon mit der alleinigen Schmiede gut bedient.

