7 Days to Die: Antibiotika finden und Infektion erklärt (V1.0)

Leidet ihr in 7 Days to Die V1.0 unter einer Infektion, dann braucht ihr Antibiotika, um sie zu heilen. Dabei ist es irrelevant, ob es schulmedizinische oder natürliche Antibiotika sind. Wir erklären euch, wie die Infektion in 7 Dayst to Die funktioniert und wie ihr Antibiotika finden oder herstellen könnt.

Infektion in 7 Days to Die V1.0 erklärt

Ein Zombie-Survivalspiel ohne die Möglichkeit, sich zu infizieren, wäre sehr unrealistisch. Allerdings solltet ihr die Hoffnung aufgeben, euch am Ende selbst in einen Zombie zu verwandeln. Die Infektion in 7 Days to Die besteht aus mehreren Stadien und mit jedem davon verschlechtert sich euer Zustand.

Die einzige Möglichkeit, eine Infektion zu heilen, sind Antibiotika und Honig. Je länger ihr die Infektion mit euch herumtragt, desto weiter schreitet sie voran. Das könnt ihr an dem Prozentzeichen neben dem Infektionssymbol sehen. Dabei erleidet ihr einen immer höheren Ausdauerwiederherstellungsverlust, bis ihr sterbt – vermutlich, weil ihr nicht mehr in der Lage seid zu kämpfen oder zu fliehen.

An diesem Zeichen erkennt ihr, dass ihr euch eine Infektion zugezogen habt. Die Prozentzahl daneben zeigt euch, wie weit fortgeschritten sie ist. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Durch erneute Treffer von einem Infizierten kann es zu einer Beschleunigung des Infektionsfortschritts kommen. Die Wahrscheinlichkeit, euch überhaupt zu infizieren, steigt zudem mit einer geringeren Gesundheit. Wenn ihr euch also für einen Kampf mit Zombies vorbereitet, könnt ihr die Infektion vorbeugen:

Füllt eure Gesundheits-, Nahrungs- und Durstleiste. Wenn ihr hungrig oder durstig seid, erhaltet ihr einen Malus auf eure Ausdauer und Ausdauerwiederherstellung. Dadurch lauft ihr Gefahr, im Kampf nicht rechtzeitig zu reagieren und getroffen zu werden. Wie ihr Wasser kochen könnt, erklären wir euch im verlinkten Artikel. Nehmt zuvor Vitamine zu euch. Vitamine sind die grünen Tabletten, die ihr beim Plündern regelmäßig finden könnt. Sucht insbesondere in Arzneischränken im Badezimmer, aber auch in Rucksäcken und Krankenhäusern. Wichtig ist, dass Vitamine die Infektion nicht heilen können. Sie stärken aber euren Widerstand. Geht im Kampf strategisch vor. Heißt, lasst euch nicht treffen. Haltet immer Abstand zu den Zombies ein und wechselt euch im Angriff ab, wenn ihr mit Freunden im Koop spielt. So lenkt ihr den Zombie immer auf den angreifenden Spieler. Bei kleineren Horden könnt ihr versuchen, die Zombies zu einer Tür zu locken, sodass sie sich dahinter stapeln und ihr sie nach und nach erledigen könnt, anstatt alle auf einmal.

Aber das Wichtigste ist, die Infektion erwischt irgendwann jeden und dann könnt ihr sie heilen. Dafür braucht ihr nur Antibiotika oder Honig.

Honig und Antibiotika finden

Honig finden

Ist die Infektion noch sehr frisch, dann könnt ihr sie mit Honig heilen. Honig heilt Infektion zu 5 %. Allerdings ist es gar nicht so einfach, in 7 Days to Die V1.0 Honig zu finden. Honig erhaltet ihr mit viel Glück beim Abbauen von Baumstümpfen.

Haltet von Beginn an immer Ausschau nach solchen Baumstümpfen und holzt sie ab. Dadurch könnt ihr früh Honig ansammeln und seid auf eine Infektion vorbereitet. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Wahrscheinlichkeit ist dabei sehr gering und lässt sich nur leicht verbessern. Ihr könnt nämlich das Buch „Wasteland Treasures Vol. 1“ finden, wodurch ihr die Fertigkeit erlernt, Honig, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit beim Abholzen von Bäumen zu finden. Da die Heilung der Infektion durch Honig gering ist und die Drop-Rate noch schlechter, empfehlen wir euch, Antibiotika zu suchen.

Antibiotika finden

Jetzt wird es enttäuschend. Es gibt keine genauen Fundorte für Antibiotika, denn wie so ziemlich alles andere sind die Spawnorte zufällig. Ihr könnt aber an bestimmten Orten eher Antibiotika finden als an anderen:

Sucht in Krankenhäusern und medizinischen Räumen in Schulen und anderen großen Gebäuden (oft in Städten).

und medizinischen Räumen in Schulen und anderen großen Gebäuden (oft in Städten). Durchsucht Medizinschränke in Badezimmern von Häusern.

in Badezimmern von Häusern. Selten findet ihr sie in Rucksäcken auf den Straßen oder in den gelben Rucksäcken , die tote Zombies nach dem Kampf manchmal fallen lassen.

, die tote Zombies nach dem Kampf manchmal fallen lassen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit findet ihr Antibiotika in den Drops des Flugzeugs.

des Flugzeugs. Zerschlagt die Holzkisten, in denen sich Kisten mit Vorräten verbergen.

verbergen. Schaut im Angebot der Händler nach.

Natürliche und normale Antibiotika herstellen

Das Ziel ist es, nicht dauerhaft auf das Finden von Antibiotika angewiesen zu sein, sondern sie im Laufe von 7 Days to Die V1.0 selbst herzustellen. Bis dahin ist es ein langer Weg und ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr stellt Antibiotika an einer Chemiestation her, die ihr zunächst freischalten und craften müsst, oder ihr stellt sie am Lagerfeuer her, wenn ihr einen Messbecher gefunden habt.

Damit ihr aber Antibiotika herstellen könnt, müsst ihr zunächst die Rezepte freischalten und das geht nur mit der Zeitschrift „Medical Journal“, die ihr, wie alle anderen Zeitungen auch, finden müsst. Besonders gut eigenen sich als Fundorte Bücherregale, Buchstapel, Händler als Ware oder als Belohnung für eine Quest und natürlich Drops und Versorgungskisten. Ihr werdet viele „Medical Journal“ lesen müssen, um Antibiotika herstellen zu können:

Antibiotika Freischaltbedingungen Rezept Natürliche Antibiotika 30x „Medical Journal“ finden und lesen (Fertigkeit „Medizinisch“ 30/75) 2x Heidelbeeren

1x Pilze

1x Chrysantheme

1x Nitratpulver

1x Wasser Schulmedizinische Antibiotika 60x „Medical Journal“ finden und lesen (Fertigkeit „Medizinisch“ 60/75) 1x Altes Sham-Sandwitch

1x Nitratpulver

1x Wasser

Für die Chemiestation müsst ihr „Forge Ahead“-Zeitschriften lesen, um sie freizuschalten. Einen Messbecher für das Lagerfeuer werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit schneller finden. Haltet Ausschau in Chemielaboren und zerstörten Chemiestationen. Habt ihr all diese Anforderungen erfüllt, könnt ihr endliche eure Antibiotika selbst herstellen.

