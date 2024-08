Trumpf im Xbox Game Pass: Diese GTA-Alternative ist der Hit

Der Xbox Game Pass wird schon bald um ein neues Open-World-Game erweitert. Wenn ihr Grand Theft Auto mögt, werdet ihr bestimmt auch mit diesem Gangster-Abenteuer euren Spaß haben. Am 13. August ist es so weit.

Grand Theft Auto 5 begeistert bis heute unzählige Spieler – und dann ist da ja auch GTA 6 am Horizont. Wenn ihr Los Santos nicht mehr sehen könnt, bietet der Game Pass in Kürze einen würdigen Konkurrenten.

Der offizielle X / Twitter-Account des Game Pass schreibt, dass Mafia: Definitive Edition am 13. August ins Spiele-Abo aufgenommen wird. Das Remake des Klassikers aus dem Jahr 2002 bietet eine überarbeitete Story, Gameplay und Musik. Besonders auffällig ist aber die stark verbesserte Grafik (Quelle: X/Twitter).

Schaut euch hier den Trailer für Mafia: Definitive Edition an: