Lästiges Xbox-Problem verwandelt Konsole in einen nutzlosen Backstein

Während sich Microsoft vor allem um die Xbox Series X|S kümmert, macht die Vorgänger-Konsole Probleme. Spieler und Tech-Experten berichten, dass Updates für die Xbox One nicht länger funktionieren. Im schlimmsten Fall wird die Konsole dadurch komplett nutzlos.

Xbox-Problem verhindert Updates

Moderne Gaming-Konsolen verlieren ohne anständige Internet-Verbindung viele Features. Jetzt zeigt sich, dass die Abhängigkeit von Online-Updates auch noch schlimmere Folgen haben kann. Die Tech-Experten von Digital Foundry sind jetzt auf ein Xbox-Problem gestoßen, das vor allem ältere Konsolen betrifft.

Konkret geht es um die erste Version der Xbox One – also noch vor dem Redesign durch die Xbox One S. Wenn diese Konsole jetzt schon seit einer Weile unbenutzt im Schrank steht, funktionieren Updates auf die neuste Firmware möglicherweise nicht mehr. Digital Foundry kann noch nicht genau sagen, welche Konsolen betroffen sind, offenbar geht es aber vor allem um Exemplare, die seit 2017 oder 2018 nicht mehr aktualisiert wurden.

Das Update-Problem ist besonders verheerend, wenn eine betroffene Konsole auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. In diesem Fall kann sie sich nicht mehr selbst aktualisieren und ist ab diesem Moment komplett nutzlos. Wird sie nicht zurückgesetzt, können weiterhin Spiele mit einer Disc gespielt werden, aber es können keinerlei Online-Funktionen verwendet werden (Quelle: Eurogamer/ Digital Foundry).

Warum ist das Xbox-Problem überhaupt wichtig?

Laut der Einschätzung von Digital Foundry betrifft das Update-Problem nur eine relativ geringe Gruppe an Xbox-Gamern. Besonders ärgerlich ist es, wenn ihr eine gebrauchte Konsole kauft oder verkaufen wollt, die nach einem Werksreset komplett nutzlos wird. Die Tech-Experten haben das Problem bereits an Microsoft weitergegeben. Da die Xbox One noch nicht allzu alt ist, stehen die Chancen gut, dass sich der Konsolen-Hersteller um den Fehler kümmert.

Der Xbox-Fehler weißt aber nur auf ein noch größeres Problem hin: Durch die Abhängigkeit von neuen Updates läuft für neue Konsolen wie Xbox und PlayStation immer ein Countdown ab, bis der Support irgendwann zwangsläufig endet und die Konsole zu einem nutzlosen Backstein wird. Die meisten Spieler werden zu diesem Zeitpunkt zur neuen Generation weitergezogen sein, doch es sollte auch zur Verantwortung der Hardware-Hersteller gehören, für den Erhalt von alten Spielen und Konsolen zu sorgen.