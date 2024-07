80 Prozent Rabatt: Steam haut geniales Action-RPG zum Spitzenpreis raus

Die Guardians of the Galaxy gehören zu den beliebtesten Marvel-Figuren. Das dazu passende Videospiel ist ebenfalls ein Knaller und zudem gerade im Angebot auf Steam. Wir erklären euch, warum das Action-RPG ein Muss für Comic-Fans ist.

Publisher Eidos hat das beliebte Action-RPG Marvel's Guardians of the Galaxy um knallharte 80 Prozent auf Steam reduziert. Dementsprechend bekommt ihr das Game aktuell für schmale 11,99 Euro – anstatt der regulären 59,99 Euro.

Hier gehts direkt zur Steam-Seite des Spiels:

Das Angebot gilt noch bis zum 12. August 2024. Ihr solltet euch also schnell entscheiden!

Den offiziellen Trailer zum Spiel seht ihr hier: