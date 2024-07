Dragon's Dogma 2: Alle Meisterlehre-Skills finden

Die Meisterlehren sind die mächtigsten Fähigkeiten in Dragon's Dogma 2 und können nur von den Meistern jeder Klasse erlernt werden, nachdem ihr sie vollends beeindruckt habt. Hier zeigen wir euch, wo ihr alle Meister-Skills finden könnt, damit ihr das Achievement „Meister der Meister“ freischaltet.

Alle Meisterlehren finden

Die Meister-Skills erhaltet ihr in Form von Schriftrollen von jedem Meister einer der Laufbahnen in Dragon's Dogma 2. Sie geben euch diese, nachdem ihr die Zuneigung zu ihnen maximiert habt. Die Schriftrollen könnt ihr dann aus dem Inventar heraus benutzen, sofern ihr die entsprechende Laufbahn für den Skill bereits freigeschaltet habt. Sowohl der Erweckte als auch euer Hauptvasall erlernen die Meisterlehre dann und ihr könnt sie ausrüsten. Fast alle Meister-Skills erkennt ihr an der stärkeren goldenen Umrandung des Fertigkeitensymbols.

Tipp: Um die Zuneigung zu allen Meistern schnell zu erhöhen, lohnt sich das Um die Zuneigung zu allen Meistern schnell zu erhöhen, lohnt sich das Farmen von Lindwurm-Kristallen . Ihr benötigt nur zwei bis drei Kristalle, um die Zuneigung zu einem NPC zu maximieren, wenn ihr sie als Geschenke verteilt. Ein Geschenk vergebt ihr, indem ihr den Meister mit der Kreis/B-Taste ansprecht und dann die Viereck/X-Taste drückt. Nach jedem Geschenk müsst ihr einen Tag überspringen (Sitzbank oder Gasthaus), bevor ein neues Geschenk die Beziehung weiter verbessern kann. Beachtet zudem, dass ihr bei manchen Meistern erst bestimmte Nebenquests und Aufträge abgeschlossen haben müsst, bevor das Vergeben von Geschenken möglich ist.

Um mit „Meister der Meister“ eine der Trophäen und Erfolge von Dragon's Dogma 2 freizuschalten, müsst ihr alle zwölf Meisterlehren im Spiel freischalten. Dies ist in einem Spieldurchgang möglich. Im Folgenden beschreiben wir euch dafür die genauen Fundorte und Freischaltbedingungen.

Zügelloser Zorn (Kämpfer)

Meister: Lennart

Lennart lernt ihr automatisch während der Hauptquest in Melve kennen, wo ihr ihn die meiste Zeit im Spiel über finden könnt. Um ihm Geschenke zu geben, müsst ihr zumindest den Auftrag „Zugestellt per Ochsenkarren“ abgeschlossen haben. Am einfachsten maximiert ihr die Beziehung zu ihm, wenn ihr den Auftrag „Die Rückkehr des Unheils“ abschließt. Sprecht ihn nach Abschluss des Auftrags direkt noch einmal an, damit er euch die Schriftrolle gibt.

Lennart findet ihr die meiste Zeit im Spiel in Melve (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Lennart befindet sich je nach Tageszeit an verschiedenen Orten in Melve. Entweder auf dem Weg im Nordwesten, beim Brunnen, im Gasthaus, beim Riftstein oder in seinem Haus.

Klingen der Einäscherung (Dieb)

Meister: Flaude

Flaude ist nur ein scheinbarer Meister, von dem ihr dennoch eine der Schriftrollen erhalten könnt. Seine Fertigkeit besitzt allerdings keine goldene Umrandung. Die Hauptquest „Monsterjagd“ wird euch automatisch zu ihm führen. Folgt hier der östlichen Zielmarkierung zum Dorf ohne Namen. Im Gebäude im Norden (Altes Adelsgut) steht Flaude vor dem Kamin. Sprecht mit ihm über beide Gesprächsthemen. Anschließend spricht er euch noch einmal an und übergibt euch den Skill.

Flaude steht im Dorf ohne Namen innerhalb des alten Adelsguts vor dem Kamin (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Formloser Gegenschlag (Dieb)

Meister: Srail

Srail ist der echte Meister für Diebe und ihr findet ihn ebenso wie Flaude im Dorf ohne Namen. Folgt dafür einfach weiter der Hauptquest „Monsterjagd“, dann trefft ihr automatisch auf Srail, der euch im letzten Raum am Ende der Tiefen des Dorfes ohne Namen empfängt. Sprecht mit ihm über alle Dialogoptionen, dann wird er euch anschließend noch einmal ansprechen und euch die Schriftrolle geben. Wenn ihr die Hauptquest ignoriert habt, könnt ihr ihn auch später im Spielverlauf noch hier vorfinden und den Skill von ihm erhalten.

Links vom alten Adelsgut könnt ihr auch später noch in die Tiefen zurückkehren und den Skill bei Srail bekommen (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Himmelsschuss (Bogenschütze)

Meister: Taliesin

Taliesin ist der Anführer der Elben in der Heiligen Laube, dem Elbendorf ganz im Nordwesten von Vermund. Am einfachsten bekommt ihr seinen Meister-Skill, wenn ihr die Nebenquests „Ein neuer Bogen“ und anschließend „Die Prüfung des Bogenschießens“ abschließt. Daraufhin sollte die Bindung zu ihm maximiert sein, sodass er euch den Skill gibt.

Habt ihr die Quests nicht gemacht, findet ihr Taliesin im Haus des Bewahrers der Laube vor. Bringt am besten einen Vasall mit, der die Wortkünstler-Spezialisierung besitzt und gebt ihm Geschenke, bis er euch die Schriftrolle überreicht.

Taliesin befindet sich im Haus des Bewahrers der Laube im Elbendorf im Nordwesten von Vermund (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Schlag des Rückhalts (Krieger)

Meister: Beren

Biestren Beren lehrt euch den Meister-Skill für Krieger nur, nachdem ihr seine Nebenquests „Der ehrenhafte Ausbilder“ und anschließend „Die letzte Lektion“ absolviert habt. Beide Quests starten bei Berens Zelt westlich vom Außenposten der Grenzwache.

An dieser Stelle könnt ihr Berens Quest beginnen (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Anschließend trefft ihr Beren in seinem Zuhause aus Kindertagen. Dieses befindet sich direkt am Wegesrand südlich von Ruhestadt nach Passieren des Tores nach Battahl. Sprecht dort mit ihm, dann wird er euch die Schriftrolle geben.

Nach den beiden Quests wird euch Beren an diesem Ort seine Schriftrolle geben (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Himmlischer Lobgesang (Magier)

Meister: Trysha

Erhaltet ihr über den Abschluss der Nebenquest „Die Magie der Bücher„. Gebt Trysha mindestens drei der fünf von ihr geforderten Grimoires, dann wird sie euch nach Ende der Quest ihre Schriftrolle geben. Die genauen Fundorte seht ihr im verlinkten Quest-Walkthrough. Nach der Abgabe der Bücher müsst ihr einen Tag warten und wenn ihr zurückkehrt, wird Trysha die Kontrolle verlieren und euch angreifen. Wartet, bis sie erschöpft zusammensackt und ergreift sie dann mit der R2/RT-Taste, um sie gewaltlos aufzuhalten. Einen weiteren Tag später könnt ihr dann die Quest bei ihr beenden und die Schriftrolle erhalten.

Die Quest startet in Einis Haus nordwestlich vom Außenposten der Grenzwache in Vermund (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Wichtiger Hinweis: Diese Quest hat die gleichen Abschlussbedingungen wie „ Diese Quest hat die gleichen Abschlussbedingungen wie „ Das Urteil des Erzmagiers „. Wenn ihr alle drei Meister-Skills in einem Spieldurchgang bekommen wollt, gebt sowohl Trysha als auch Myrddin jeweils nur drei Bücher. Vom Grimoire „Totenglocke der Nation“ könnt ihr zwei Kopien finden. Alternativ könnt ihr bei Ibrahims Kuriositätenladen in Ruhestadt Fälschungen der Grimoires anfertigen lassen. Gebt die Fälschungen aber nur Myrddin und nicht Trysha! Um Tryshas und Einis Meister-Skills zu erhalten, müsst ihr ihr Originale bringen, bei Myrddin reichen auch Fälschungen aus.

Bolidenbeschwörer (Erzmagier)

Meister: Eini

Erhaltet ihr über den Abschluss der Nebenquest „Die Magie der Bücher„. Gebt Trysha mindestens drei der fünf von ihr geforderten Grimoires, dann wird euch Eini nach Ende der Quest ihre Schriftrolle geben, wenn ihr sie ansprecht. Die genauen Fundorte seht ihr im verlinkten Quest-Walkthrough. Nach der Abgabe der Bücher müsst ihr einen Tag warten und wenn ihr zurückkehrt, wird Trysha die Kontrolle verlieren und euch angreifen. Wartet, bis sie erschöpft zusammensackt und ergreift sie dann mit der R2/RT-Taste, um sie gewaltlos aufzuhalten. Einen weiteren Tag später könnt ihr dann die Quest bei ihr beenden und die Schriftrolle erhalten.

Wichtiger Hinweis: Diese Quest hat die gleichen Abschlussbedingungen wie „ Diese Quest hat die gleichen Abschlussbedingungen wie „ Das Urteil des Erzmagiers „. Wenn ihr alle drei Meister-Skills in einem Spieldurchgang bekommen wollt, gebt sowohl Trysha als auch Myrddin jeweils nur drei Bücher. Vom Grimoire „Totenglocke der Nation“ könnt ihr zwei Kopien finden. Alternativ könnt ihr bei Ibrahims Kuriositätenladen in Ruhestadt Fälschungen der Grimoires anfertigen lassen. Gebt die Fälschungen aber nur Myrddin und nicht Trysha! Um Tryshas und Einis Meister-Skills zu erhalten, müsst ihr ihr Originale bringen, bei Myrddin reichen auch Fälschungen aus.

Mahlstrom (Erzmagier)

Meister: Myrddin

Erhaltet ihr über den Abschluss der Nebenquest „Das Urteil des Erzmagiers„. Beachtet, dass ihr vornehme Kleidung tragen (Vornehme Tunika und Vornehme Beinkleider) müsst, ansonsten empfängt euch Myrddin in seinem Haus in Ruhestadt nicht. Gebt Myrddin mindestens drei der fünf von ihm geforderten Grimoires, dann wird er euch nach Ende der Quest seine Schriftrolle geben. Die genauen Fundorte seht ihr im verlinkten Quest-Walkthrough.

Myrddins Haus befindet sich an dieser Stelle in Ruhestadt (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Wichtiger Hinweis: Diese Quest hat die gleichen Abschlussbedingungen wie „ Diese Quest hat die gleichen Abschlussbedingungen wie „ Die Magie der Bücher „. Wenn ihr alle drei Meister-Skills in einem Spieldurchgang bekommen wollt, gebt sowohl Trysha als auch Myrddin jeweils nur drei Bücher. Vom Grimoire „Totenglocke der Nation“ könnt ihr zwei Kopien finden. Alternativ könnt ihr bei Ibrahims Kuriositätenladen in Ruhestadt Fälschungen der Grimoires anfertigen lassen. Gebt die Fälschungen aber nur Myrddin und nicht Trysha! Um Tryshas und Einis Meister-Skills zu erhalten, müsst ihr ihr Originale bringen, bei Myrddin reichen auch Fälschungen aus.

Wilde Furie (Mystische Klinge)

Meister: Sigurd

Nachdem ihr die Mystische Klinge freigeschaltet habt, müsst ihr Sigurd erneut beeindrucken, indem ihr zusammen mit ihm beim Drachenhauch-Turm im Südwesten von Battahl den Drachen auf der Spitze des Turms besiegt. Anschließend wird euch Sigurd den Meister-Skill geben.

Besiegt hier gemeinsam mit Sigurd den Drachen, dann gibt er euch den Meister-Skill (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Außerhalb dessen könnt ihr Sigurd normalerweise in seiner Behausung im Osten vom Dorf Harve finden, falls ihr seine Bindung mit Geschenken maximieren wollt.

Sigurd ständiges Zuhause ist die Hütte an der Küste in Harve (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Täuschung des Drachen (Illusionist)

Meister: Luz

Nachdem ihr den Illusionisten freigeschaltet und mit der Phantom-Form von Luz im Schrein der Andacht östlich in Battahl gesprochen habt, klettert links hinten beim Schrein die Leiter bis aufs Dach. Lauft dann nach vorne zum Dachvorsprung, wo ihr Luz in ihrer physischen Form vorfindet. Sprecht hier mit ihr, um ihren Meister-Skill zu erhalten.

Sprecht mit der physischen Form von Luz auf dem Dach des Schreins, um den Meister-Skill zu erhalten (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Märtyrer-Blitz (Magischer Bogenschütze)

Meister: Cliodhna

Sobald ihr den magischen Bogenschützen freigeschaltet und die Nebenquest „Quell des Wohlgefühls“ des Zwergs Gautstafr abgeschlossen habt, sollte euch seine Frau Cliodhna direkt nach Questende automatisch ansprechen und euch den Meister-Skill geben. Falls nicht, findet ihr sie in ihrem Haus auf dem südlichen Pfad zwischen Battahl und der Vulkaninsel vor, wo ihr die Beziehung zu ihr mit Geschenken steigern könnt.

Nehmt diesen Weg und schließt die Eskort-Quest für den Zwerg ab, um den magischen Bogenschützen und den dazugehörigen Meister-Skill zu erhalten (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Neubewaffnung (Kriegsmeister)

Meister: Lamond

Sobald ihr den Kriegsmeister freigeschaltet und die Nebenquest „Der berauschte Weise“ abgeschlossen habt, sprecht direkt noch einmal mit Lamond vor dem Geyser-Weil im Vulkaninsel-Lager, damit er euch seinen Meister-Skill gibt.

Absolviert Lamonds Quest beim Vulkaninsel-Lager, damit er euch anschließend seinen Meister-Skill gibt (Bildquelle: Capcom/GIGA)

