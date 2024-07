Flintlock - The Siege of Dawn: Alle Schreine der Inaya finden

In Flintlock: The Siege of Dawn reichen eine kleine Unachtsamkeit aus und ihr beißt ins virtuelle Gras. Mehr Lebenspunkte erweisen sich da als nützlich. Die einzige Möglichkeit dazu bieten Schreine der Inaya. Wo ihr die Schreine findet und wie ihr sie erreicht, verraten wir euch im Folgenden.

Was sind Inaya-Schreine?

Interagiert ihr mit einem Inaya-Schrein, steigert ihr Nors Lebenspunkte dadurch dauerhaft. Allerdings könnt ihr die Vorteile eines jeden Schreins nur ein einziges Mal nutzen. Acht Schreine gibt es insgesamt. Vier davon findet ihr in Dreigipfel, vier weitere in Wandersruh.

Da es sich bei Flintlock: The Siege of Dawn um ein Souls-Lite handelt, solltet ihr alle Schreine aufsuchen, die ihr finden könnt. Anderenfalls gestalten sich die Kämpfe auf Dauer unnötig schwierig. Wollt ihr euch weitere Vorteile in den Gefechten sichern, solltet ihr auch sämtliche Enki-Federn einsammeln. Für einen kleinen Ruf-Bonus sorgt außerdem das Entfernen aller Banner in Dreigipfel.

Alle Schreine der Inaya in Dreigipfel finden

Vier Schreine verstecken sich in Dreigipfel. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

1. Inaya-Schrein in Pilgerwindung (Pilgrim's Bend): Hinter dem Dorf fiindet ihr einen Pfad, bei dem ihr eine Ebene nach der anderen nach oben auf den Wachturm klettern könnt. An dessen Spitze findet ihr den ersten Schrein der Inaya.

Alle Schreine der Iyana in Wandersruh finden

Auch in Wandersruh könnt ihr vier Inaya-Scheine aufsuchen. (Bildquelle: Screenhot und Bearbeitung GIGA)

5. Inaya-Schrein an der Nomadenküste (Nomad's Coast): Erklimmt den großen Felsen südlich des Kraftsteins und aktiviert die Riss-Levitation, um euch einen Pfad auf die Insel im Süden zu öffnen. Dort findet ihr den Schrein.

