Flintlock - The Siege of Dawn: Alle Münzen finden

In Flintlock: The Siege of Dawn könnt ihr mit bestimmten NPCs das Münzen-Minispiel Sebo spielen und erhaltet im Falle des Sieges etwas Ruf. Allerdings werden die Sebo-Partien immer herausfordernder, weshalb es sich bezahlt machen kann Münzen mit besonderen Fähigkeiten zu sammeln. Wo ihr alle Münzen findet und welche Fähigkeiten sie besitzen, erfahrt ihr hier.

Wie funktioniert das Sebo-Minispiel?

Im Sebo-Minispiel besteht das Spielfeld aus Linien, die an den Endpunkten miteinander verbunden sind und Dreiecke bilden. Jedes Spiel besteht aus zwei Phasen. In der ersten Phase seid ihr Angreifer und müsst einen sogenannten Dreiecksriss erschaffen - also ein simples Dreieck mit drei Münzen bilden. In der zweiten Phase seid ihr Verteidiger und müsst verhindern, dass euer Gegner ein Dreieck bildet.

Anzeige

Jeden Zug dürft ihr eine Münze eine Linie entlang bewegen oder die Fähigkeit einer Münze einsetzen. Dasselbe gilt für euren Gegenspieler. Die Struktur des Spielfelds kann variieren, die Anzahl der Münzen bleibt aber gleich: Als Angreifer stehen euch vier Münzen zur Verfügung, als Verteidiger drei.

Ihr könnt in beiden Phasen eine Münze mit einer besonderen Fähigkeit wählen und damit eine gewöhnliche Münze auf dem Spielfeld ersetzen. Das gleiche Prinzip trifft auf euren Kontrahenten zu. Habt ihr beide Phasen gewonnen, gewinnt ihr auch die Partie. Jede Münze befindet sich in Flintlock: The Siege of Dawn innerhalb eines Brunnens. Haltet also stets danach Ausschau, wenn ihr keine Münze verpassen wollt.

Anzeige

Fundorte und Fähigkeiten aller Münzen

Hier findet ihr den Kupfertaler. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die erste Münze befindet sich in Die Gründe der Bewährung (Dreigipfel) . Vor dem Durchgang zu einem alternativen Boss namens Steinherold findet ihr den Brunnen auf der linken Seite.

. Vor dem Durchgang zu einem alternativen Boss namens Steinherold findet ihr den Brunnen auf der linken Seite. Kupfertaler (gewöhnlich): Einmal pro Spiel kann diese Münze den Platz mit einer benachbarten Münze des Gegners tauschen. Dieser Zug kann beim Angreifen kein Dreieck bilden.

Anzeige

HIer findet ihr den Silbernen Donnervogel. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die zweite Münze versteckt sich in Gallbrück (Dreigipfel) . Der Brunnen befindet sich inmitten eines ehemaligen Marktplatzes, der jetzt von Untoten und Riesenspinnen heimgesucht wird.

. Der Brunnen befindet sich inmitten eines ehemaligen Marktplatzes, der jetzt von Untoten und Riesenspinnen heimgesucht wird. Silberner Donnervogel (ungewöhnlich): Diese Münze kann in einer geraden Linie über eine andere Münze auf ein leeres Feld springen.

HIer findet ihr die Münze „Mark der Patrizier“. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die dritte Münze befindet sich in einem Brunnen in Bergmannstor (Dreigipfel) in der Nähe eines Schreins der Inaya. Lauft nicht blindlings auf den Brunnen zu, da euch hier ansonsten ein Überraschungsangriff droht.

in der Nähe eines Schreins der Inaya. Lauft nicht blindlings auf den Brunnen zu, da euch hier ansonsten ein Überraschungsangriff droht. Mark der Patrizier (episch): Diese Münze kann nach der Bewegung eine angrenzende Münze des Gegners verbarrikadieren (bewegungsunfähig machen). Sie kann sich dann in der nächsten Runde nicht bewegen und verbarrikadiert sich selbst.

Hier findet ihr die Münze „Silberner Solidus“. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die vierte Münze versteckt sich beim Kap des Widersehens (Wandersruh) . Der Brunnen steht inmitten des Dorfs südlich des örtlichen Kraftsteins nahe eines großen Baums.

. Der Brunnen steht inmitten des Dorfs südlich des örtlichen Kraftsteins nahe eines großen Baums. Silberner Solidus (ungewöhnlich): Diese Münze kann sich durch die Münze eines Gegners auf ein beliebiges leeres, angrenzendes Feld bewegen.

HIer findet ihr die Münze „Dreipinsel“. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die fünfte Münze findet ihr in Hinteremt (Wandersruh) . Haltet euch beim Kraftstein in Sibyls Zähne Richtung Norden und folgt dem Pfad bis ihr zu eurer Rechten den Durchgang zu einem Haus entdeckt. Links daneben befindet sich der Brunnen.

. Haltet euch beim Kraftstein in Sibyls Zähne Richtung Norden und folgt dem Pfad bis ihr zu eurer Rechten den Durchgang zu einem Haus entdeckt. Links daneben befindet sich der Brunnen. Dreipinsel (gewöhnlich): Einmal pro Spiel kann diese Münze eine beliebige andere Münze auf ein leeres Feld überspringen.

Hier findet ihr die Münze „Caprea“. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die sechste Münze ist in einem Brunnen in Grasland (Wandersruh) auffindbar. Haltet euch vom Kraftstein in „Das Geheimnis der Schlucht“ aus einfach geradeaus Richtung Osten. Vor einer großen rotweißen Säule steht der besagte Brunnen.

auffindbar. Haltet euch vom Kraftstein in „Das Geheimnis der Schlucht“ aus einfach geradeaus Richtung Osten. Vor einer großen rotweißen Säule steht der besagte Brunnen. Caprea (episch): Diese Münze kann sich beliebig viele Felder in einer geraden Linie bewegen und ignoriert dabei Barrikaden und eigene Münzen.

HIer findet ihr den Obolus des Todesgottes. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die siebte und wohl auch beste Münze befindet sich in den Höhlen der Reue (Morgenröte). Da ihr im Laufe der Hauptquest „Nicht länger allein“ ohnehin über den Brunnen stolpert, könnt ihr die Münze im Grunde kaum verfehlen. Lauft die Treppen gegenüber eines Altars nach oben und der Brunnen befindet sich direkt in eurem Blickfeld.

Da ihr im Laufe der Hauptquest „Nicht länger allein“ ohnehin über den Brunnen stolpert, könnt ihr die Münze im Grunde kaum verfehlen. Lauft die Treppen gegenüber eines Altars nach oben und der Brunnen befindet sich direkt in eurem Blickfeld. Obolus des Todesgottes (legendär): Einmal pro Spiel kann die Münze auf ein leeres Feld irgendwo auf dem Spielbrett verschoben werden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.