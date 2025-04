Assassin’s Creed Shadows: 7 geniale Alternativen, die euch zum Ninja und Samurai machen

An Assassin’s Creed Shadows (Test) führt aktuell kein Weg vorbei, wenn man das feudale Japan als Videospiel erleben will. In der Vergangenheit sind aber auch andere tolle Spiele erschienen, die euch in die Rolle eines Ninja oder eines Samurai schlüpfen lassen. In dieser Bilderstrecke stellen wir euch kurzerhand geniale Alternativen zum Open-World-Spiel von Ubisoft an.

Als Samurai oder Ninja eine große Spielwelt erkunden? In Assassin’s Creed Shadows gar kein Problem. Allerdings gibt es auch noch andere tolle Spiele, die dieses Konzept genial umgesetzt haben. In dieser Bilderstrecke stellen wir euch 7 davon vor.

Rise of the Ronin

Rise of Ronin ist noch relativ jung. Das Actionspiel der Nioh-Macher erschien erst 2024 und ist ohne Frage ein Muss für Fans des feudalen Japans. Vorausgesetzt, ihr habt kein Problem mit einigen schwierigen Passagen, denn Rise of Ronin orientiert sich an den knackigen Souls-Spielen.

Wer als Samurai eine große Spielwelt erkunden will, der muss Rise of Ronin ausprobieren.© Koei Tecmo

Wer als Samurai eine große Spielwelt erkunden will, der muss Rise of Ronin ausprobieren.© Koei Tecmo 2 / 8

Ghost of Tsushima ist wohl für viele Spieler inzwischen das Maß aller Dinge, wenn es um Open-World-Spiele im feudalen Japan geht. Der Grafikkracher war 2020 ein riesiger Hit, kam später noch einmal für die PS5 heraus und dieses Jahr soll sogar bereits der Nachfolger erscheinen: Ghost of Yōtei .

Way of the Samurai

Way of the Samurai bietet viele verschiedene Enden.© Spike Chunsoft 5 / 8