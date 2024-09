Assassin’s Creed Shadows unter Druck: PlayStation macht Ubisoft Konkurrenz

Sony hat einen Nachfolger zu dem gefeierten Ghost of Tsushima angekündigt – Ghost of Yotei soll bereits 2025 auf der PS5 landen. Eine Nachricht, die bei Ubisoft kurz vor dem Release von Assassin’s Creed Shadows bestimmt nicht für Jubel gesorgt hat. Den Trailer seht ihr oberhalb dieses Artikels.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Die Frage, ob es jemals zu viel von einer guten Sache geben kann, haben sich schon schlaue Menschen im Mittelalter gestellt. Heutzutage ließe sie sich vermutlich etwas umformulieren, vielleicht ungefähr so:

Nach wie vielen Third-Person-Open-World-Spielen im feudalen Japan, in denen es vermutlich um eine Rachegeschichte mit jeder Menge Samurais und Ehrenkodexen und idyllischen Kirschblütenarealen geht, haben Gamer genug?

Anzeige

Meine persönliche Einschätzung: Nach nicht allzu vielen – und das könnte für Assassin’s Creed Shadows nach der Ankündigung des PS5-Spiels Ghost of Yotei zum Problem werden.

Mit Ghost of Yotei bekommt Assassin’s Creed Shadows Konkurrenz. (© Sony Interactive Entertainment)

Anzeige

Ghost of Yotei oder Assassin’s Creed Shadows: Déjà-vu auf Japanisch

Denn ganz ehrlich: Ich habe dieses Jahr Ghost of Tsushima nachgeholt und obwohl ich beim Spielen eine gute Zeit hatte, dachte ich an keinem Punkt, dass ich ein sehr ähnliches Setting noch einmal aus minimal anderen Perspektiven erkunden müsste.

Die Open World des historischen Japans ist überaus hübsch anzusehen und die Schwertkämpfe und Schleichattacken machen im Schatten von Pagoden ordentlich was her – doch nach rund 50 Stunden Spielzeit hatte ich schlicht genug davon.

Anzeige

PS5-Nachfolger vs. Assassin’s Creed: Wer kann Samurai besser?

Sowohl Assassin’s Creed Shadows als auch Ghost of Yotei haben Trailer gezeigt, die durchaus Potenzial hatten. Ich zweifle bei beiden Spielen nicht an der Grafik oder daran, dass sich in den großen Open Worlds sicherlich so manche fantastische Quest mit stimmungsvoll-unterlegter Bambusflötenmusik versteckt.

Aber ich persönlich bin von meinem Ausflug nach Tsushima von vor ein paar Monaten dahingehend noch ziemlich gesättigt und werde vermutlich erst einmal einige andere Spielwelten besuchen, bevor ich mich wieder unter die Samurai mische – nur das europäische Mittelalter werde ich als Setting noch mehr meiden, denn das hat sich schon vor Jahren totgespielt.

Für mich sind deswegen weder Ghost of Yotei noch Assassin’s Creed Shadows ein ungesehener Pflichtkauf zum Release – aber wenn ich wählen müsste, würde ich vermutlich den exklusiven PS5-Hit nehmen, schlicht weil sich Ubisoft mit seinen Spielen in den letzten Jahren nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat.

Anzeige

Und ich kann mir zumindest gut vorstellen, dass ich damit nicht allein da stehe – was für Ubisoft im direkten Vergleich zum Ghost-of-Tshushima-Nachfolger zu einem Problem werden könnte.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.