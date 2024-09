Bitter für Assassin’s-Creed-Fans: Ubisoft hat schlechte Nachrichten

Ubisofts neues Open-World-Abenteuer, Assassin’s Creed Shadows, sollte eigentlich am 12. November 2024 erscheinen. Kurz davor hat es sich der Publisher allerdings anders überlegt und verschiebt die Veröffentlichung des Spiels auf 2025. Schuld daran soll auch Star Wars Outlaws sein.

Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft zögert Release hinaus

Assassin’s-Creed-Fans müssen 3 Monate länger als gedacht auf Shadows warten – das Open-World-Abenteuer im feudalen Japan wird nicht mehr am 12. November 2024, sondern am 14. Februar 2025 erscheinen.

Ubisoft zeigte sich in seiner Ankündigung für Investoren bereits zum wiederholten Mal von den Verkaufszahlen von Star Wars Outlaws enttäuscht. In der Konsequenz will der Publisher das neue Assassin’s Creed nun in Teilen noch einmal polieren, um Fehler der Vergangenheit zu vermeiden – unter anderem wird auf das traditionelle Season-Pass-Modell verzichtet. (Quelle. VGC)

Um Vorbestellern keinen weiteren Grund für Frustrationen zu geben, will Ubisoft alle Vorbestellungen erst einmal zurückerstatten. Wer AC: Shadows nun vorbestellt, erhält die erste Expansion gratis obendrauf.

Immerhin gibt es für PC-Spieler eine gute Neuigkeit: Zum neuen Release-Termin wird Assassin’s Creed: Shadows direkt auf Steam verfügbar sein.

Neues Assassin’s Creed bekommt PS5-Konkurrenz

Dass Ubisoft dem neuen Assassin’s Creed noch ein wenig Zeit und Feinjustierung widmen will, ist erst einmal eine sinnvolle Entscheidung, von der voraussichtlich sowohl das Spiel als auch die Spieler schlussendlich profitieren werden.

Allerdings muss es Assassin’s Creed Shadows 2025 nun auch mit einem namhaften Konkurrenten aufnehmen. Wie Sony bei der State of Play bekannt gegeben hat, erscheint im kommenden Jahr Ghost of Yotei – ein Spin-Off zu dem Samurai-Hit Ghost of Tsushima.

Zwei hochkarätige Open-World-Spiele mit einem historischen Japan-Fokus könnten sich durchaus gegenseitig einige Spieler abgraben – sie werden es jedenfalls definitiv nicht vermeiden können, im Detail miteinander verglichen zu werden.

