Assassin’s Creed Shadows hat ein Feature, mit dem ihr sicherlich nicht gerechnet habt

Neben dem klassischen Assassinen-Gameplay soll Shadows auch die Möglichkeit bieten, eine eigene Basis zu bauen – und das in einer völlig neuen Form.

AssaSIMS Creed

Eine Art von Basis für die Spieler gibt es vielen Assassin’s-Creed-Teilen. Die bis dato ausgeprägteste Form findet sich in Valhalla. Als Eivor schenkt ihr dem Rabenclan ein neues Zuhause und baut im Spielverlauf ein echtes Wikinger-Dorf auf. An festgelegten Stellen baut ihr Gebäude wie einen Schmied, eine große Halle oder eine Jagdhütte.

Darüber hinaus könnt ihr Deko-Elemente wie Statuen oder Bäume im Spiel finden und in eurem Dorf an bestimmten Stellen platzieren. Freies Bauen gibt es in Valhalla jedoch nicht.

Laut einem mittlerweile offline genommenen Artikel von IGN China soll sich das mit Assassin’s Creed Shadows aber ändern. Das dort enthaltene Video, ein Entwickler-Tagebuch von Ubisoft, zeigt ein neues Bau-Feature. Spieler bekommen einen Hektar Land im Spiel, auf dem sie auf einem Gitternetz, wie es zum Beispiel bei Die Sims zu finden ist, eigenständig verschiedene Gebäude platzieren können.

Das Aussehen dieser Gebäude kann angepasst werden. Außerdem können Spieler selbständig Straßen in ihrem Versteck, so nennen die Entwickler das Dorf, bauen und so die Bauten verbinden. Kleinere Deko-Elemente wie Brunnen oder Statuen können ebenfalls zur Verschönerung des Dorfes gebaut werden. Das Video ist, obwohl der Artikel offline ist, immer noch online auffindbar (Quelle: Streamable).

Gibt es einen tieferen Sinn hinter dem Feature?

Wofür dieses Dorf im Spiel relevant sein wird, ist aktuell nicht bekannt. Die Gebäude könnten Handwerker, Händler oder auch Questgeber beherbergen. Vielleicht lassen sie sich auch upgraden und sind Teil eines größeren Systems rund um Ressourcen oder ähnliches. Es wird sich zeigen, wie groß dieses Feature tatsächlich ist und welche Auswirkungen es auf das Spiel hat. Aktuell scheint es, dass Ubisoft noch nicht bereit war, diese unerwartete Neuerung mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Der Release von Assassin's Creed Shadows ist für den 15. November 2024 geplant. Das Spiel erscheint für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S.

