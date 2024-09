Neues Assassin’s Creed soll sich ausgerechnet Fall Guys zum Vorbild nehmen

Der Multiplayer-Ableger Invictus soll eine ungewöhnliche Inspirationsquelle haben. Einem Leak zufolge ist das neue Assassin's Creed dem Spiel Fall Guys gar nicht so unähnlich.

Assassin’s Creed als Mini-Battle-Royale

Der Serien-Ableger mit dem Arbeitstitel Invictus soll ein eigenständiges Spin-off werden, das sich vollkommen auf den Multiplayer fokussiert und nichts mit der Geschichte der Hauptreihe zu tun hat.

Laut dem bekannten Leaker j0nathan soll Invictus „eine Art Fall Guys“ werden, wie der Insider in einem längeren Beitrag auf X/Twitter berichtet. (Quelle: X).

In Fall Guys treten Spieler in einem rundenbasierten Battle Royale in verschiedenen Minispielen gegeneinander an. Mit jedem der Spiele wird die Anzahl der Kontrahenten verringert, bis am Ende nur noch wenige um den Sieg kämpfen dürfen.

Fall Guys hat einen bunten, eher niedlichen Look und die Spielfiguren sind kleine Böhnchen, die mit Skins individualisiert werden können. Über die Optik von Invictus verrät der Insider nichts.

So soll sich Assassin’s Creed Invictus spielen

Laut j0nathan sind aktuell 16 Spieler zum Start der Partie geplant. Diese treten dann in Minigames wie Team-Deathmach, Free for All und einem Schnelligkeitsspiel, bei dem Spieler Lichtpunkte auf der Map erreichen müssen, gegeneinander an.

Wer eine Runde übersteht, soll aus verschiedenen Skills auswählen dürfen, in Vorbereitung auf das große Finale. Invictus soll beim Gameplay Richtung „Arcade“ gehen. Angriffe haben keine so große Wirkung und es gibt eine Art Schutzschild wie in Super Smash Bros.

Die Maps sollen von anderen Teilen der Reihe inspiriert worden sein. Eine Map erinnert an das Bagdad aus Mirage, eine Karte im Japan-Setting aus Shadows soll es ebenfalls geben sowie eine Insel im Stil von Black Flag.

Bei den Charakteren soll ebenfalls auf das AC-Universum zurückgegriffen werden. Der Insider nennt Ezio und Cesare Borgia als zwei Beispiele.

Es handelt sich hierbei um keine offiziellen Informationen. Es besteht also die Möglichkeit, dass sie sich als unwahr herausstellen oder einen überholten Wissensstand abbilden.

Ubisoft hat bisher lediglich die Entwicklung des Multiplayer-Ablegers Invictus angekündigt, darüber hinaus ist offiziell nichts weiter bekannt. Möglicherweise soll das Spiel Free2Play werden.

