Conan Exiles: Fundorte der legendären Truhen und Dietriche

Legendäre Bestie Fundorte

Schwarzer Yeti Am Fuße der Felssturz-Schlucht (TeleportPlayer -191531 -233812 29106)

Im Norden von dem Ösensee (TeleportPlayer -191531 -233812 29106)

In der letzten Kammer vor dem Boss Champion des Kriegsherren in Khael's Festung (TeleportPlayer 116478 -354420 5763)

In der rechten Unkreuzung-Kammer des Tempels des Frostes (TeleportPlayer -113188 -257504 6001)

Fleischfresser In der Mitte von Bin-Yakins Siegel (TeleportPlayer 27410 -80659 14411)

Donnerfuß Südlich vom Grenzkanal (TeleportPlayer 21931 60082 -9308)

Weißer Tiger Südöstlich vom Grenzkanal (TeleportPlayer 25254 53489 -7153)

In einer Schlucht nordwestlich von Königsniche (TeleportPlayer -233314 -63839 9159)

In der Savannah im Norden von Kronenhain (TeleportPlayer -244738 -34481 4334)

In einer Schlucht südöstlich von den Trockenfällen (TeleportPlayer 162565 103698 -19041)

Insel von Siptah: rechts der Teiche der grauen Riesen (TeleportPlayer 58743 289345 -16503)

Der Zurückgelassene (One Lost Behind) Insel von Siptah, ganz oben in der Kammer der Schuppen (TeleportPlayer 167593 -26117 -14899)

Moderzweig (Rotbranch) Zerstörte Quelle (TeleportPlayer -191189 15475 -12344)

Zirkel der Schwerter (TeleportPlayer -184166 -70575 607)

Östlich von Tarmans Lager (TeleportPlayer 150043 146201 -19218)

Am Anfang des Pfades, der zu Jhils Nest führt (TeleportPlayer 11115 -40260 -3851)

Nordwestlich des Klagenwaldes

Insel von Siptah: Östlich des Grabes von Leviathan, auf der anderen Seite des Flusses (TeleportPlayer -261828 150455 -10838)

Dämonische reptilische Monstrosität Auf den Stränden von Dagons Klaue (TeleportPlayer 336769 185935 -20020)

Felssturz (Rockslide) Rechts von Fingerzahnfels (TeleportPlayer -147712 55299 -8043) 3 Stück in Siptah: Nordöstlich der Klauen (TeleportPlayer -170821 66709 -17198)

Westlich vom Turm im Ödland (TeleportPlayer -90447 51562 -17082)

Westlich von Siptahs Einkehr (TeleportPlayer 18711 22816 -18076)

Königsskorpion In der verlassenen Silbermine (TeleportPlayer -213874 124350 -3682)

Südöstlich des Fledermausturmes bzw. südwestlich der Kluft des Wüters (TeleportPlayer -37058 172854 -8411)

Im Norden der Namenloser Stadt (TeleportPlayer -124360 76470 -7368)

Im Westen des Eisenbrech-Grats (TeleportPlayer -191824 81548 -8988)

Alte Skorpionkönigin 2 Stück In den Sanddünen nördlich des Hafes der Verfluchten (TeleportPlayer 79221 71092 -18053) und bei (TeleportPlayer 66749 95654 -17737)

Im Norden der Teiche der grauen Riesen (TeleportPlayer 41385 284492 -19911)

Im Süden der alten Schmuggleroute (TeleportPlayer -165486 170 -20275)

Siptah

Der gefolterte König In der Königsnische

Finsternis In der Hohlsteinhöhle

Nashorn-König Nordöstlich von Muriellas Hoffnung (TeleportPlayer -93770 57172 -8790)

Nashorn-Grat (TeleportPlayer -230186 116541 -3315)

Sandechsen-Baukönigin Südwestlich der Oase von Nekhet (TeleportPlayer -271289 45149 -3943)

Im Norden der Nachtwache des Reisenden (TeleportPlayer 101225 60254 -7102)

Im Süden der Passage (TeleportPlayer 174859 5423 -20017)

Der Schlächter (The Slaughterer) Im Norden der Ruinen von X'chotl auf Siptah (TeleportPlayer -312369 29500 -12235)

Riesenschlange In der Arena (TeleportPlayer 49449 134693 -15361)

In der Namenlosen Stadt, und zwar in der Zitadelle des Triumvirats (TeleportPlayer -142729 154960 -14241)

Riesenspinne Nordwesten von Seidenwald (TeleportPlayer 279527 202817 -20151)

Osten von Seidenwald (TeleportPlayer 292716 206486 -20128)

Westlich der Trockenfälle (TeleportPlayer 130447 98756 -9145)

Im Westen von dem Ort der Beschwörung (TeleportPlayer 39786 174879 -8578)

Im Westen vom Tal der Schatten (TeleportPlayer 195728 52359 -13178)

Das Ende aller Hoffnung In der Huschenden Höhle (TeleportPlayer -68578 156941 -16266)

Riesenkrokodil In der Bukanierbucht (TeleportPlayer 352954 25292 -20135)

In der Zuflucht des Priesterkönigs (TeleportPlayer -36606 24388. -10031)

Westlich auf der anderen Flussseite von Webersende (TeleportPlayer -22119 83945 -12297)

Im Norden der Arena (TeleportPlayer 39093 107257 -10402)

Südlich des Ortes der Beschwörung in einer kleinen Bucht (TeleportPlayer -10148 221965 -20123)

In Gallamans Grab (TeleportPlayer 39478 184548 -19998)