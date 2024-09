Warhammer 40K Space Marine 2: Beste Klassen für den Multiplayer

In Warhammer 40K Space Marine 2 könnt ihr euch neben der Kampagne im PvE-Modus “Einsätze” oder im PvP-Modus “Endloser Krieg” zusammentun. Welche Klassen für diese Multiplayer-Modi die besten sind, zeigen wir euch in diesem Guide.

Die beste Klasse: Der Taktiker

Der Taktiker hat Zugriff auf die meisten Primärwaffen im Spiel und kann sich an jede Situation anpassen. Dafür hat er nur das Kettenschwert, als einzige Nahkampfwaffe.

Die Fähigkeit “Auspex Scan” zeigt Gegner in der Umgebung an und erhöht den Schaden an ihnen. Auch unsichtbare oder eingegrabene Gegner werden von dem Scan getroffen.

Der Taktiker gilt als die beste Klasse im Spiel. (© Screenshot GIGA)

Der Scanner ist im PvE Modus sehr nützlich, um Spezialgegner und Bosse schnell zu finden und auszulöschen. Im PvP-Modus könnt ihr dadurch Hinterhalte abwehren und helfen, Tanks schnell zu töten.

Wegen seiner vielseitigen Waffenauswahl und der starken Fähigkeit gilt der Taktiker als die beste Klasse im Spiel.

Der beste Tank: Der Verteidiger

Der Verteidiger ist ein Tank, der statt einer Primärwaffe einen Schild hat. Mit seiner Fähigkeit “Ordensbanner” kann er Rüstung für sich und das Team regenerieren.

Der Verteidiger hat außerdem Zugriff auf mehrere Nahkampfwaffen. Die stärkste ist das Energieschwert, das Rüstung und Gesundheit viel Schaden zufügt.

Der Verteidiger lässt niemanden, außer eure Feinde, sterben. (© Screenshot GIGA)

Der Verteidiger hat keine starken Fernkampfwaffen. Ihr solltet im PvP also Feuergefechte vermeiden und schnell in den Nahkampf gehen.

Der Verteidiger gilt wegen seines starken Nahkampfes, viel Rüstung und seiner Fähigkeiten sich und sein Team am Leben zu erhalten, als eine der besten Klassen für beide Modi.

Für Fortgeschrittene: Der Aufklärer

Der Aufklärer ist sehr schnell, wendig und hat die Fähigkeit “Greifhakenwerfer”. Damit kann er schnell Einzelziele erreichen, betäuben und Schaden machen.

Sein Kampfmesser ist effektiv für Duelle gegen Spezialgegner, Bosse oder andere Spieler. Seine Primärwaffen sind auf kurze oder mittlere Distanz aufgelegt. Im PvE Modus hat er zusätzlich Zugriff auf das Meltergewehr.

Der Aufklärer ist sehr großzügig, er teilt viel aus und steckt wenig ein. (© Screenshot GIGA)

Dafür hat er wenig Rüstung und ist oft außer Reichweite von Unterstützungsfähigkeiten. Darum kann der Aufklärer sich nur wenige Fehler leisten.

Aufgrund der hohen Offensive kann der Aufklärer nervige Gegner schnell ausschalten. Wegen der niedrigen Defensive kann er aber auch schnell ausgeschaltet werden. Deshalb braucht er viel Übung und Unterstützung.

