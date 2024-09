Warhammer 40K Space Marine 2: Die besten Waffen

In Warhammer 40K Space Marine 2 liegen eine Menge Waffen in den Missionen herum. Oft stellt sich dabei die Frage: Soll ich meine momentanen Waffen behalten, oder nicht? Empfehlungen zu den besten Waffen bekommt ihr an dieser Stelle!

Anzeige

Die besten Primärwaffen

Primärwaffen machen kurzen Prozess mit Spezialgegnern und Fernkämpfern, verursachen aber auch viel Schaden gegen Bosse. Zu den besten Primärwaffen gehören dabei die Folgenden.

Stalker-Boltgewehr

Das Stalker-Boltgewehr kann Gegner aus der Ferne töten und hat viel Munition. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Das Stalker-Boltgewehr hat viel Munition, verursacht viel Schaden und ist präzise. Damit könnt ihr Fernkämpfer und Spezialgegner leicht töten oder genug Schaden für eine Exekution verursachen.

Bolt-Scharfschützengewehr

Das Bolt-Scharfschützengewehr ist die stärkste Präzisionswaffe im Spiel. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Das Bolt-Scharfschützengewehr hat die höchste Feuerkraft im Spiel, aber dafür sehr wenig Munition. Es ist sehr gut in Verteidigungsmissionen und Bosskämpfen, sollte aber danach ausgetauscht werden.

Meltergewehr

Diese verkleidete Schrotflinte ist sehr stark gegen Horden und Spezialgegner. (© Screenshot GIGA)

Das Meltergewehr macht sehr viel Schaden auf kurze Distanzen und eignet sich gut für Spezialgegner, Gegnertürme und Bosskämpfe. Es braucht dafür sehr lange zum Nachladen und ist auf längere Distanzen nutzlos.

Bolterkarabiner

Der Boltkarabiner ist sehr vielseitig und hat keine großen Nachteile. (© Screenshot GIGA)

Der Boltkarabiner hat eine hohe Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit und ist sehr gut gegen Gargoyles. Er kann auch bei Spezialgegnern schnell genug Schaden für eine Exekution verursachen, aber erst, wenn ihre Verteidigung gebrochen ist.

Anzeige

Sturmboltgewehr

Dem Sturmboltgewehr aus der Rüstkammer fehlt bedauerlicherweise der Granatwerfer. (© Screenshot GIGA)

In den Leveln könnt ihr Sturmboltgewehre mit Granatwerfern finden, diese sind die besten Waffen gegen Gargoyles und Gegnertürme. Die Granaten werden außerdem durch Munitionskisten wieder aufgefüllt.

Die beste Sekundärwaffe

Eure Sekundärwaffe sollte euch helfen, den Job zu beenden, den eure Primärwaffe angefangen hat. Deshalb ist Flexibilität für sie ausschlaggebend.

Plasmapistole

Die Plasmapistole ist fast immer eure beste Wahl. (© Screenshot GIGA)

Die Plasmapistole kann ihre Schüsse aufladen und ist die ausgewogenste Pistole. Am besten ist, dass ihr sie nie nachladen müsst und ihr somit immer schießen könnt, wenn ihr zu ihr wechselt. Passt nur auf, dass ihr sie nicht überhitzt.

Die besten Nahkampfwaffen

Eure Nahkampfwaffen sind die beste Antwort auf Gegnerhorden und können benutzt werden, um Angriffe zu parieren, zu kontern und um die Verteidigung von Spezialgegnern zu brechen.

Energiehammer

Diese gewaltige Waffe ist das beste Mittel, um mit Gegnerhorden fertig zu werden. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Der Energiehammer ist die beste Waffe gegen Gegnerhorden. Er ist aber sehr langsam und es ist schwer, mit ihm zu parieren.

Energieschwert

Das Energieschwert ist die vielseitigste Nahkampfwaffe, die die Rüstkammer euch anzubieten hat. (© Screenshot GIGA)

Das Energieschwert hat zwei Haltungen: Eine für Schaden und eine, um Verteidigungen zu brechen. Das macht das Energieschwert zu einer sehr starken Waffe gegen Gegnerhorden, Spezialgegner und Bosse.

Beweise Dein Gaming-Wissen: Erkennst du all diese Logos?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.