CoD: Black Ops 6 stellt schon vorm Release neuen Rekord auf

Die Open-Beta-Phase von Call of Duty: Black Ops 6 hat gleich mehrere Bestmarken pulverisiert und damit alle Erwartungen übertroffen. Der wohl beste Beta-Test aller Zeiten sorgt für nie dagewesene Höhen und Fans fiebern dem Release entgegen. Einen Trailer zum Spiel seht ihr oben.

Black Ops 6: Rekorde purzeln in der Open-Beta-Phase

Die Open Beta von Call of Duty: Black Ops 6 hat offenbar alle Erwartungen übertroffen. Laut Activision wurden gleich vier neue Bestmarken aufgestellt: bei der Anzahl der Spieler, den Gesamtspielstunden, der durchschnittlichen Spielzeit pro Person und der Zahl der gespielten Matches. Konkrete Zahlen nennt der Publisher zwar nicht, aber es scheint, als hätten die Fans die Beta rauf und runter gespielt.

Die Meinungen zur Open-Beta-Phase in den sozialen Medien fallen gemischt aus, es gibt aber durchaus einige positive Meinungen. Ein Reddit-Nutzer beispielsweise zeigt sich begeistert von der Beta und bezeichnet Black Ops 6 als das beste Call of Duty seit Black Ops 3. Er lobt die stimmige „Black-Ops-Ästhetik“ und sieht das Spiel als gelungene Weiterentwicklung von Cold War. Positiv fallen ihm unter anderem die ausgewogene Waffenbalance sowie nostalgische Details wie das klassische Prestige-System und persistente Lobbys auf (Quelle: Reddit).

Voller Erfolg für Activision. (© Activision)

Kein Early Access - dafür volles Programm zum Start

Anders als in den Vorjahren wird es diesmal keinen Early Access geben. Stattdessen steht der 25. Oktober als globaler Launch-Termin fest. An diesem Tag sollen alle Modi gleichzeitig verfügbar sein: Kampagne, Multiplayer und der beliebte Zombies-Modus. Ob dieser Schritt eine Reaktion auf Kritik am „Häppchenweise-Release“ vergangener Teile ist? Activision verspricht jedenfalls, das Feedback aus der Open-Beta-Phase zu verarbeiten und sich jetzt auf den Release zu konzentrieren.



Call of Duty: Black Ops 6 steht in den Startlöchern und wird für fast alle gängigen Plattformen erscheinen. Bis es so weit ist, heißt es: Geduld haben und vielleicht nochmal die älteren Teile auspacken, um in Stimmung zu kommen.

