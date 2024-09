Nur für kurze Zeit: Open-World-Survival-Game auf Steam komplett kostenlos zocken

Steam-Spieler können jetzt ein beliebtes Open-World-Survival-Game komplett kostenlos zocken. Ihr müsst euch allerdings beeilen. Die Steam-Aktion für V Rising ist nur für wenige Tage verfügbar. Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Steam-Hit jetzt drei Tage kostenlos zocken

Steam-Spieler können das Vampir-Survival-Game V Rising gerade drei Tage lang kostenlos ausprobieren. Die Wochenendaktion erlaubt euch einen Einblick in die düstere Open-World, in die ihr als Blutsauger eintauchen könnt, um eure Macht zu erweitern, Bosse zu bekämpfen und euer eigenes Vampirschloss zu errichten.



Wenn ihr nach drei Tagen noch weiterzocken wollt, könnt ihr aktuell 30 Prozent beim Kauf von V Rising sparen. Das Spiel kostet 24,49 Euro anstelle von 34,99 Euro (auf Steam ansehen). Auch die DLCs, mit denen ihr euch unter anderem als Castlevania-Vampir Alucard einkleiden könnt, sind um 20 Prozent reduziert. Das Angebot ist noch bis zum 24. September gültig.

Auf Steam könnt ihr einen Survival-Hit jetzt kostenlos zocken. (© Stunlock Studios, Valve)

Das steckt in V Rising auf Steam

In V Rising spielt ihr einen Vampir, der nach jahrhundertelangem Schönheitsschlaf erneut die Welt der Lebenden heimsucht. In einer düsteren Open-World müsst ihr eure Kräfte zurückerlangen – und das funktioniert nur mit jede Menge Blut. Tagsüber müsst ihr allerdings vorsichtig sein und euch im Schatten bewegen, denn die sengende Sonne verwandelt den Blutsauger schnell in einen Haufen Asche.

Ihr steuert euren Vampir aus der isometrischen Perspektive ähnlich wie in Diablo, verschießt Zauber und weicht Geschossen aus. Wie in einem Survival-Spiel geht es allerdings auch darum, Gegner zu besiegen, um an Ressourcen zu kommen. Mit denen könnt ihr dann unter anderem euer eigenes Vampirschloss aufbauen.



Wenn ihr wollt, könnt ihr V Rising alleine zocken und als einsamer Vampir im Schatten brüten. Es gibt allerdings auch einen umfangreichen Mehrspielermodus. So könnt ihr euch entweder mit Freunden zusammentun oder euch ins Multiplayer-Chaos mit bis zu 60 Vampiren auf größeren Servern stürzen.