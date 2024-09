Neuer Steam-Bestseller: Magische Aufbau-Sim zaubert sich in die Charts

Eine brandneue Fantasy-Simulation feiert einen gelungenen Release auf Steam und einen starken Einstand in den Charts. Das charmante Crafting-Abenteuer Reka lässt für Hobby-Hexen Träume wahr werden. Den Trailer könnt ihr euch oberhalb dieses Artikels ansehen.

Reka: Fantasy-Sim feiert Steam-Release

Der deutsche Entwickler Emberstorm Entertainment ist mit der zauberhaften Crafting-Sim Reka am 12. September 2024 in die Early-Access-Phase auf Steam gestartet – und kann sich über einen ziemlich vielversprechenden Start freuen.



Aktuell hat Reka sich einen Platz in den Steam-Bestsellern geschnappt und heimst positive Kritiken ein. Wenn ihr das Spiel, in dem ihr euer eigenes Hexenhaus zusammenstellen könnt, ausprobieren wollt, bekommt ihr es auf der PC-Plattform bis zum 19. September 2024 für 17,99 Euro statt 19,99 Euro (auf Steam ansehen).

REKA Emberstorm Entertainment

In Reka spielt ihr eine Hexe, mit der ihr eine verwunschene Welt erkundet. Ihr stoßt auf spannende Geheimnisse, trefft unterschiedliche Wald- und Dorfbewohner und macht euch auf die Suche nach Materialien, mit denen ihr euer mobiles Hexenhaus gestalten, verschönern und ausbauen könnt.



Zusätzlich könnt ihr Quests von Hilfesuchenden annehmen, Tiere zähmen und zu euren Begleitern machen sowie Kräuterhexen-Rezepte kochen.

Die Hexen-Sim Reka feiert ihren Steam-Release. (© Fireshine Games / Valve)

Steam-Bestseller: Fantasy-Sim legt Traumstart hin

Direkt zum Start der Early-Access-Phase kann Reka ein Ausrufezeichen setzen und landet auf Platz 6 der Steam-Bestseller. Damit reiht es sich nur knapp hinter der bereits seit Jahren gefeierten Sci-Fi-Sim Satisfactory ein.



Große Releases der letzten Wochen müssen sich dagegen geschlagen geben – unter anderem lässt Reka Hits wie Black Myth Wukong und Age of Mythology: Retold hinter sich. (Quelle: Steam)

Nicht alle Spiele mit Zauberern und Hexen dürfen sich so glücklich schätzen – ein Harry-Potter-RPG hat sich vor Kurzem für immer verabschiedet:

