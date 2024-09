97 Prozent positiv auf Steam: „Liebesbrief an klassischen Survival-Horror“

Ihr mögt Silent Hill 2 oder Resident Evil 1? Ihr liebt Survival-Horror? Dann hat Steam womöglich ein neues Lieblingsspiel für euch. Die Community ist jedenfalls begeistert.

Hollowbody trifft den Silent-Hill-2-Nerv – und alle lieben es

Klammheimlich ist am 12. September ein neues Survival-Horrorspiel erschienen, das von der Community sofort als Klassiker beschrieben wird. Mit Vergleichen zu Silent Hill 2 und Resident Evil 1 kann sich Hollowbody glücklich schätzen – mehr Lob kann ein Fan von Survival-Horror immerhin kaum aussprechen.



In Hollowbody (auf Steam ansehen) wandert ihr durch die postapokalyptische Vorstadt Großbritanniens, die ganz im Tech-Noir-Stil dunkel, geheimnisvoll und seltsam anmutet. Es handelt sich um eine Todeszone, die ihr hier durchqueren müsst – aber nur so könnt ihr euren Freund Sasha retten.



Schaut in den Trailer von Hollowbody, um einen Vorgeschmack auf die düstere Atmosphäre zu bekommen:

Hollowbody: Trailer

„Liebesbrief an klassischen Survival-Horror“

Auf Steam hat Hollowbody seit Release am 12. September phänomenale Nutzerwertungen einheimsen können. 97 Prozent der Spieler geben dem Survival-Horrorspiel einen Daumen nach oben – und die Kommentare könnten nicht lobender ausfallen.



Ein Nutzer auf Steam etwa stellt heraus, wie nostalgisch und gelungen sich Hollowbody anfühlt:

Liebesbrief an den klassischen Survival-Horror und er liefert die Nostalgie, auf die ich gehofft hatte. Der Fakt, dass es von einem einzelnen Entwickler geschaffen wurde, ist nichts anderes als beeindruckend. (Quelle: Dieses Spiel ist einund er liefert die Nostalgie, auf die ich gehofft hatte. Der Fakt, dass es von einem einzelnen Entwickler geschaffen wurde, ist nichts anderes als beeindruckend. (Quelle: alieann auf Steam

Falls ihr Lust auf klassischen Survival-Horror habt und Spiele wie Silent Hill 2 vermisst, so solltet ihr Hollowbody eine Chance geben. Bis zum 19. September spart ihr außerdem noch 10 Prozent des Preises und bezahlt nur 14,84 Euro.

